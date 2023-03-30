Яннис Адетокумбо оформил пятый трипл-дабл в сезоне – 38 очков, 17 подборов и 12 передач

Лидер «Милуоки» оформил свой пятый трипл-дабл в нынешнем сезоне, набрав 38 очков, 17 подборов и 12 передач в победном гостевом матче против «Индианы» (149:136).

Двукратный MVP лиги реализовал 14 из 18 с игры и 10 из 14 с линии штрафных, не совершив ни одного броска из-за дуги. Также на его счету 1 перехват и 5 потерь за 32 минуты на паркете.

Яннису не хватило одной передачи, чтобы оформить трипл-дабл до большого перерыва. Форвард завершил первую половину встречи с 20 очками, 10 подборами и 9 передачами.

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Партнер Янниса по команде завершил матч с 51 очком. На двоих Холидэй и Адетокумбо набрали 89 очков – это рекорд «Милуоки» по количеству очков, набранных двумя игроками.

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