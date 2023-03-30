Яннис Адетокумбо оформил пятый трипл-дабл в сезоне – 38 очков, 17 подборов и 12 передач

Теги Индиана Милуоки НБА видео Дрю Холидэй Яннис Адетокумбо Баскетбол

Лидер «Милуоки» Яннис Адетокумбо оформил свой пятый трипл-дабл в нынешнем сезоне, набрав 38 очков, 17 подборов и 12 передач в победном гостевом матче против «Индианы» (149:136).

Двукратный MVP лиги реализовал 14 из 18 с игры и 10 из 14 с линии штрафных, не совершив ни одного броска из-за дуги. Также на его счету 1 перехват и 5 потерь за 32 минуты на паркете.

Яннису не хватило одной передачи, чтобы оформить трипл-дабл до большого перерыва. Форвард завершил первую половину встречи с 20 очками, 10 подборами и 9 передачами.

Адетокумбо пропустил предыдущий матч «Бакс» против «Пистонс» из-за боли в колене.

Партнер Янниса по команде Дрю Холидэй завершил матч с 51 очком. На двоих Холидэй и Адетокумбо набрали 89 очков – это рекорд «Милуоки» по количеству очков, набранных двумя игроками.

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7 комментариев

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RAFA_EL
Ответ КруглыйКвадрат
Все спорят Йокич или Эмбиид, но МВП то снова Яннис
да тут каждый день их тасуют))
так-то все трое достойны,давно такого не припомню,чтобы 3 игрока так стабильно и доминантно шли по сезону
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Кукушка Кукушка
Ответ Мурзин Ринат
Ну у того и у другого есть игроки Матча всех звезд, а у Николы никого)) тем более в серба 10 передач в среднем за игру, что это прям очень
Харден не участник матча всех звезд этого сезона)
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Мурзин Ринат
Ответ Aleksandr Korkhov
Стэф лучше потому что умнее
Стеф великий без спора, но без системы гсв ничего не может, в отличии от других
+2
-3
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Мурзин Ринат
Ответ КруглыйКвадрат
Все спорят Йокич или Эмбиид, но МВП то снова Яннис
Ну у того и у другого есть игроки Матча всех звезд, а у Николы никого)) тем более в серба 10 передач в среднем за игру, что это прям очень
+1
-1
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КруглыйКвадрат
Все спорят Йокич или Эмбиид, но МВП то снова Яннис
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Aleksandr Korkhov
Ответ Юлия Закаблукова
Лучший игрок мира, лучшей команды нба
Стэф лучше потому что умнее
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Юлия Закаблукова
Лучший игрок мира, лучшей команды нба
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