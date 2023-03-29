Айзейя Риз — MVP марта в Единой лиге ВТБ

Теги видео Единая лига ВТБ Парма-Пари Айзейя Риз Баскетбол

Разыгрывающий «Пармы» Айзейя Риз признан MVP чемпионата Единой лиги ВТБ-2022/23 по итогам марта.

Пермская команда в этом месяце выиграла 5 из 6 матчей и вышла в плей-офф с первого места в группе «Б» с результатом 16-16.

Показатели Риза составили в среднем 16,8 очка, 8,4 подбора, 7,2 передачи и 2,4 перехвата при 25,4 балла за эффективность действий. В матче против «Астаны» американец обновил личный рекорд сезона по результативности, набрав 26 очков.

«Для меня большая честь стать MVP месяца в Единой Лиге ВТБ, ведь это одна из 5 лучших национальных баскетбольных лиг в Европе. Всего 3 месяца назад я был в «Самаре» и играл не так много, из-за чего выбился из игрового ритма. Но затем я перешел в «ПАРМУ-ПАРИ», снова почувствовал свободу, и теперь мы выигрываем матчи! Тренер дает нам много свободы, и это позволяет мне делать то, что я делаю», – сказал Риз.

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