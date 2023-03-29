Виктор Вембаньяма набрал 26 очков и 10 подборов в победном матче с «Ле-Маном»

Теги Ле-Ман НБА видео чемпионат Франции Метрополитан Виктор Вембаньяма Баскетбол

«Метрополитан» в рамках регулярного чемпионата французской лиги LNB Pro А дома победил «Ле-Ман» (89:83).

Бигмен Виктор Вембаньяма набрал 26 очков, 10 подборов и 3 блок-шота.

19-летний француз считается главным претендентом на 1-й номер драфта НБА этого года.

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1 комментарий

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Starkom
На 1:30 просто невероятный момент. Пик-н-ролл, но с мячом на дуге семифутер, а заслон ему ставит маленький!!! А потом ещё Виктор делает евростеп и удобную слепую скидку на набегающего партнёра.
Я бы на месте Попа бил своих по голове даже за попадание в чужое кольцо!
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