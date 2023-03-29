Виктор Вембаньяма набрал 26 очков и 10 подборов в победном матче с «Ле-Маном»

« » в рамках регулярного чемпионата французской лиги LNB Pro А дома победил « » (89:83).

Бигмен Виктор Вембаньяма набрал 26 очков, 10 подборов и 3 блок-шота.

19-летний француз считается главным претендентом на 1-й номер драфта НБА этого года.

Диллон Брукс позиционирует себя главным злодеем НБА. Но без командных успехов он кажется клоуном

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