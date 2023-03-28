Еврокубок. «Бурсаспор» против «Брешии», «Париж» примет «Лондон Лайонс»

Теги результаты Еврокубок Хапоэль Тель-Авив Брешия Париж Промитеас Бурсаспор Лондон Лайонс Баскетбол

Во вторник, 28 марта, в рамках регулярного чемпионата Еврокубка пройдут три матча.

Турецкий «Бурсаспор» сыграет с итальянской «Брешией», французский «Париж» примет британский «Лондон Лайонс».

Еврокубок

Регулярный чемпионат

Группа А

Бурсаспор Турция  –  Брешия Италия
Дата проведения
28 марта, 20.00, «Tofaş Spor Salonu»
Онлайн матча

Положение команд: Прометей Украина – 13-4, Ховентуд Испания – 12-5, Литкабелис Литва – 10-7, Венеция Италия – 9-8, Ульм Германия – 10-7, Бурк Франция – 8-9, Брешия Италия – 8-9, Бурсаспор Турция – 7-10, Клуж Румыния – 5-12, Цедевита-Олимпия Словения – 3-14.

Группа B

Хапоэль Тель-Авив Израиль  –  Промитеас Греция
Дата проведения
28 марта, 20.00
Онлайн матча

Париж Франция  –  Лондон Лайонс Великобритания
Дата проведения
28 марта, 21.30, «Halle Georges-Carpentier»
Онлайн матча

Положение команд: Гран-Канария Испания – 14-3, Тюрк Телеком Турция – 12-5, Хапоэль Тель-Авив Израиль – 12-5, Промитеас Греция – 11-6, Париж Франция – 10-7, Будучность Черногория – 9-8, Лондон Лайонс Великобритания – 7-10, Гамбург Германия – 6-11, Тренто Италия – 3-14, Шленск Польша – 1-16.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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