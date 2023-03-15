Еврокубок. «Лондон Лайонс» против «Промитеаса», «Гран-Канария» примет «Тюрк Телеком» и другие матчи

Теги результаты Цедевита-Олимпия Гран-Канария чемпионат Франции Тюрк Телеком Рейер Венеция Ульм Литкабелис Брешия Прометей Промитеас Бурсаспор Бурк Лондон Лайонс Баскетбол

В среду, 15 марта, в рамках регулярного чемпионата Еврокубка пройдут шесть матчей.

Британский «Лондон Лайонс» примет греческий «Промитеас», испанская «Гран-Канария» дома сыграет с турецким клубом «Тюрк Телеком».

Еврокубок

Регулярный чемпионат

Группа А

Бурсаспор Турция  –  Рейер Венеция Италия
Дата проведения
15 марта, 20.00, «Tofaş Spor Salonu»
Онлайн матча

Прометей Украина  –  Бурк Франция
Дата проведения
15 марта, 20.00, «Arena Riga»
Онлайн матча

Ульм Германия  –  Цедевита Олимпия Словения
Дата проведения
15 марта, 21.30, «Ratiopharm Arena»
Онлайн матча

Брешия Италия  –  Литкабелис Литва
Дата проведения
15 марта, 22.30, «PalaLeonessa»
Онлайн матча

Положение команд: Прометей Украина – 11-4, Ховентуд Испания – 11-5, Ульм Германия – 8-7, Бурк Франция – 8-7, Венеция Италия – 8-7, Литкабелис Литва – 8-7, Брешия Италия – 7-8, Бурсаспор Турция – 7-8, Клуж Румыния – 5-11, Цедевита-Олимпия Словения – 3-12.

Группа B

Лондон Лайонс Великобритания  –  Промитеас Греция
Дата проведения
15 марта, 22.30, «Copper Box Arena»
Онлайн матча

Гран-Канария Испания  –  Тюрк Телеком Турция
Дата проведения
15 марта, 23.00, «Гран-Канария Арена»
Онлайн матча

Положение команд: Гран-Канария Испания – 12-3, Тюрк Телеком Турция – 11-4, Хапоэль Тель-Авив Израиль – 11-5, Париж Франция – 10-6, Промитеас Греция – 9-6, Будучность Черногория – 9-7, Лондон Лайонс Великобритания – 7-8, Гамбург Германия – 5-11, Тренто Италия – 3-13, Шленск Польша – 1-15.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Мэтт Дэймон и Бен Аффлек сняли кино о Сонни Ваккаро – человеке, который открыл Майкла Джордана и Кобе Брайанта

«Бро обращается с мячом, как будто играет на фортепиано». Разминку Кайри можно смотреть бесконечно

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий