Еврокубок. «Лондон Лайонс» против «Промитеаса», «Гран-Канария» примет «Тюрк Телеком» и другие матчи

В среду, 15 марта, в рамках регулярного чемпионата Еврокубка пройдут шесть матчей.

Британский «Лондон Лайонс» примет греческий «Промитеас», испанская «Гран-Канария» дома сыграет с турецким клубом «Тюрк Телеком».

Еврокубок

Регулярный чемпионат

Группа А

Положение команд: Прометей Украина – 11-4, Ховентуд Испания – 11-5, Ульм Германия – 8-7, Бурк Франция – 8-7, Венеция Италия – 8-7, Литкабелис Литва – 8-7, Брешия Италия – 7-8, Бурсаспор Турция – 7-8, Клуж Румыния – 5-11, Цедевита-Олимпия Словения – 3-12.

Группа B

Положение команд: Гран-Канария Испания – 12-3, Тюрк Телеком Турция – 11-4, Хапоэль Тель-Авив Израиль – 11-5, Париж Франция – 10-6, Промитеас Греция – 9-6, Будучность Черногория – 9-7, Лондон Лайонс Великобритания – 7-8, Гамбург Германия – 5-11, Тренто Италия – 3-13, Шленск Польша – 1-15.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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