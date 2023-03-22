Еврокубок. «Промитеас» – «Париж», «Венеция» встретится с «Ховентудом» и другие матчи
В среду, 22 марта, в рамках регулярного чемпионата Еврокубка пройдут семь матчей.
Греческий «Промитеас» примет французский «Париж», итальянская «Венеция» дома встретится с испанским «Ховентудом».
Регулярный чемпионат
Группа А
- Дата проведения
- 22 марта, 20.00, «Cido Arena»
- Дата проведения
- 22 марта, 20.30, «BTarena»
- Дата проведения
- 22 марта, 21.30, «Ekinox»
- Дата проведения
- 22 марта, 22.00, «Palasport Taliercio»
Положение команд: Прометей Украина – 12-4, Ховентуд Испания – 11-5, Венеция Италия – 9-7, Ульм Германия – 9-7, Литкабелис Литва – 9-7, Бурк Франция – 8-8, Брешия Италия – 8-9, Бурсаспор Турция – 7-9, Клуж Румыния – 5-11, Цедевита-Олимпия Словения – 3-14.
Группа B
- Дата проведения
- 22 марта, 20.30, «Dimitris Tofalos Arena»
- Дата проведения
- 22 марта, 22.00, «Centennial Hall»
- Дата проведения
- 22 марта, 22.30, «Copper Box Arena»
Положение команд: Гран-Канария Испания – 14-3, Тюрк Телеком Турция – 11-5, Хапоэль Тель-Авив Израиль – 11-5, Париж Франция – 10-6, Промитеас Греция – 10-6, Будучность Черногория – 9-8, Лондон Лайонс Великобритания – 7-9, Гамбург Германия – 6-11, Тренто Италия – 3-14, Шленск Польша – 1-15.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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