Еврокубок. «Промитеас» – «Париж», «Венеция» встретится с «Ховентудом» и другие матчи

В среду, 22 марта, в рамках регулярного чемпионата Еврокубка пройдут семь матчей.

Греческий «Промитеас» примет французский «Париж», итальянская «Венеция» дома встретится с испанским «Ховентудом».

Регулярный чемпионат

Группа А

Положение команд: Прометей Украина – 12-4, Ховентуд Испания – 11-5, Венеция Италия – 9-7, Ульм Германия – 9-7, Литкабелис Литва – 9-7, Бурк Франция – 8-8, Брешия Италия – 8-9, Бурсаспор Турция – 7-9, Клуж Румыния – 5-11, Цедевита-Олимпия Словения – 3-14.

Группа B

Положение команд: Гран-Канария Испания – 14-3, Тюрк Телеком Турция – 11-5, Хапоэль Тель-Авив Израиль – 11-5, Париж Франция – 10-6, Промитеас Греция – 10-6, Будучность Черногория – 9-8, Лондон Лайонс Великобритания – 7-9, Гамбург Германия – 6-11, Тренто Италия – 3-14, Шленск Польша – 1-15.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Вуди Харрельсон – легенда баскетбола. Четыре фильма, дуэли с Бобом Ланиром и Профессором, два данка

Джордан Пул совсем плох. Похоже, его минуты скоро заметно сократятся

«Голден Стэйт» проводит отвратный сезон. Все еще верите в сердце чемпионов?