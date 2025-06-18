13

Сын Стива Керра стал ассистентом главного тренера «Голден Стэйт»

Ник Керр присоединился к тренерскому штабу отца.

Сын Стива Керра, Ник Керр, был вызван из команды G-лиги «Санта-Круз» в «Голден Стэйт» в качестве ассистента главного тренера. 

32-летний специалист провел последние два сезона в качестве главного тренера фарм-клуба «Уорриорз» в G-лиге, приводя команду к четвертому месту в Западной конференции в обоих сезонах.

В 2018 по 2021 год Ник работал помощником и главным координатором видео, а также тренером по развитию игроков.

Стив Керр является главным тренером «Уорриорз» с сезона-2014/15 и привел команду к четырем титулам чемпиона НБА.

Верите, что «Индиана» вернется?1659 голосов
ДаИндиана
НетТайриз Халибертон
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: аккаунт «Санта-Круз» в соцсети X
logoГолден Стэйт
Ник Керр
logoСтив Керр
G-лига
logoНБА
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Оклахома» – копия первого «Голден Стэйт». Помните, как вы не признавали будущую династию в 2015-м?
27сегодня, 14:45
Док Риверс: «Сколько еще раз Яннису Адетокумбо нужно заявить, что он хочет остаться в «Бакс»?»
9сегодня, 07:50
Делл Карри: «Стеф даже не близок к завершению карьеры»
616 июня, 19:10
«Майами» и «Чикаго» – в числе основных претендентов на Джонатана Кумингу
1816 июня, 15:53
Главные новости
«Лейкерс» ведут переговоры с «Ютой» о возможном обмене Джона Коллинза
4 минуты назад
Евробаскет-2025. Женщины. Франция вырвала победу у Турции, Сербия встречается с Италией и другие матчи
1611 минут назадLive
Стивен Эй Смит о Леброне Джеймсе: «Он мне не нравится, и я ему не нравлюсь»
136 минут назад
«В Литве сказали, что, если он окажется в чемпионате, мы его не пустим в страну». Алексей Швед рассказал, как сорвался контракт с «Црвеной Звездой»
348 минут назад
Индивидуальный тренер Егора Демина: «Еще даже близко не раскрыл свой потенциал»
сегодня, 18:35
Литва требует исключить Израиль из числа участников юниорского чемпионата мира
13сегодня, 18:12
Женская НБА. «Коннектикут» примет «Финикс»
сегодня, 17:50
Рик Карлайл о счете 2-3 в серии: «Уже были в таком положении в прошлом году»
сегодня, 17:45
«Мемфис» вступил в борьбу за Кевина Дюрэнта
8сегодня, 17:35
«Да, возможно». Тайриз Халибертон пропустил бы 1-2 недели, если бы это был регулярный чемпионат
1сегодня, 17:25
Ко всем новостям
Последние новости
«Новый Орлеан» и «Бруклин» пытаются выменять более высокий пик в лотерее
сегодня, 17:56
Хавьер Паскуаль об уходе из «Зенита»: «Было ощущение, что пора взять паузу»
2сегодня, 15:59
Андрей Кириленко: «Будем продолжать искать международную практику для всех наших сборных»
сегодня, 15:24
Андрей Кириленко о матчах в Иране и Иордании: «В нынешней ситуации никто не будет рисковать»
сегодня, 14:51
Александр Медведев: «Зенит» определится с тренером до начала июля»
1сегодня, 14:27
Иван Белоусов перешел из МБА-МАИ в УНИКС
сегодня, 13:44
«4 часа обсуждали, что делать дальше». Ясмин Репеша продолжит тренировать «Трапани Шарк»
сегодня, 12:12
Александр Гудумак завершил выступление за «Локомотив-Кубань»
1сегодня, 11:50Фото
Исайя Кординье покинет «Виртус» и хочет попробовать свои силы в НБА
2сегодня, 10:42
Александр Стуленков останется в УНИКСе на 3-й год
6сегодня, 09:15Фото