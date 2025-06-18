Сын Стива Керра стал ассистентом главного тренера «Голден Стэйт»

Ник Керр присоединился к тренерскому штабу отца.

Сын Стива Керра, Ник Керр, был вызван из команды G-лиги «Санта-Круз» в «Голден Стэйт » в качестве ассистента главного тренера.

32-летний специалист провел последние два сезона в качестве главного тренера фарм-клуба «Уорриорз» в G-лиге, приводя команду к четвертому месту в Западной конференции в обоих сезонах.

В 2018 по 2021 год Ник работал помощником и главным координатором видео, а также тренером по развитию игроков.

Стив Керр является главным тренером «Уорриорз» с сезона-2014/15 и привел команду к четырем титулам чемпиона НБА .