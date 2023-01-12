Сергей Панов: «Отъезд иностранцев – это шанс для того, чтобы раскрыться молодым игрокам»

Теги Сергей Панов БК Пари Нижний Новгород Единая лига ВТБ Баскетбол

Президент «Нижнего Новгорода» Сергей Панов считает, что отъезд высокооплачиваемых иностранных игроков из клубов Единой лиги ВТБ позволил раскрыться молодым российским баскетболистам.

«Это шанс для того, чтобы раскрыться молодым игрокам, мы видим, что есть ребята, которые при желании, при хорошей работе прогрессируют и заявляют о себе в полный голос. В каждой ситуации есть плюсы и минусы, вопрос – как этой ситуацией воспользоваться. При грамотном менеджменте, при правильной тренерской работе – это в плюс. Надо правильно дальше работать, и мы выйдем на другой, более высокий уровень.

МБА благодаря русским игрокам держится в топ-4, это тоже своеобразный раздражающий момент для клубов, которые пытаются делать ставку на иностранцев. Интересная спортивная составляющая присутствует.

Состав игроков не такой звездный, дорогие и высокооплачиваемые игроки не поехали играть в российские клубы, но это, мне кажется, дает интригу», – сказал Панов.

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