Си Джей Макколлум в межсезонье перенесет операцию на большом пальце правой руки

Теги травмы Новый Орлеан НБА Си Джей Макколлум Баскетбол

Защитник «Нового Орлеана» Си Джей Макколлум играет в нынешнем сезоне с повреждением большого пальца бросковой правой руки.

Макколлуму в межсезонье предстоит перенести операцию, чтобы решить проблему.

«На данном этапе сезона мы не можем себе позволить пропускать матчи. Мне бы хотелось в десятом сезоне подряд принять участие в плей-офф или, по крайней мере, побороться за это. Дальнейшие решения будем принимать, когда уже все решится», – сказал баскетболист.

31-летний Макколлум в 67 матчах сезона набирает 21,0 очка, 4,5 подбора и 5,9 передачи в среднем за игру.

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