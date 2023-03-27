Адриатическая лига. «Цибона» встретится с ФМП

В понедельник, 27 марта, в рамках регулярного чемпионата лиги хорватская «Цибона» встретится с сербским ФМП.

Адриатическая лига

Регулярный чемпионат

Цибона – ФМП Дата проведения 27 марта, 19.00, «Košarkaški centar Dražen Petrović» Онлайн матча

Положение команд: Партизан Сербия – 20-2, Црвена Звезда Сербия – 18-3, Будучность Черногория – 16-6, Цедевита-Олимпия Словения – 15-7, ФМП Сербия – 13-9, Мега Сербия – 11-11, Студентски Центар Черногория – 10-13, Задар Хорватия – 10-13, Сплит Хорватия – 9-13, Цибона Хорватия – 8-14, Игокеа Босния и Герцеговина – 8-14, Морнар Бар Черногория – 7-14, Борац Чачак Сербия – 6-17, Скопье Северная Македония - 4-19.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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