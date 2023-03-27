Чемпионат Турции. «Бахчешехир» сыграет с «Дарушафакой»

Теги результаты чемпионат Турции Дарушафака Бахчешехир Баскетбол

В понедельник, 27 марта, в рамках регулярного чемпионата турецкой лиги «Бахчешехир» дома сыграет с «Дарушафакой».

Чемпионат Турции

Регулярный чемпионат 

Бахчешехир – Дарушафака
Дата проведения
27 марта, 19.00, «Улкер Спортс Арена»
Онлайн матча

Положение команд: Фенербахче – 18-4, Тюрк Телеком – 19-3, Каршияка – 16-6, Анадолу Эфес – 16-6, Бурсаспор – 13-9, Дарушафака – 10-11, Меркезефенди – 10-12, Галатасарай – 10-13, Бююкчекмедже – 10-12, Маниса – 9-13, Бахчешехир – 8-13, Петким Спор – 8-14, Тофаш – 8-14, Бешикташ – 7-14, Газиантеп – 7-15, Коньяспор – 6-16.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

«Из парня с ножом он превратился в успешного мужчину». Великий след Джей Ара Холдена в русском баскетболе

Ого, Леброн Джеймс вышел со скамейки запасных – всего во второй раз в карьере!

Джейсон Кидд дважды выводил «Нетс» в финал, но не смог взять последний рубеж. История «Нетс» на границе тысячелетий

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий