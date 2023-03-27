Чемпионат Турции. «Бахчешехир» сыграет с «Дарушафакой»

В понедельник, 27 марта, в рамках регулярного чемпионата турецкой лиги « » дома сыграет с «Дарушафакой».

Чемпионат Турции

Регулярный чемпионат

Положение команд: Фенербахче – 18-4, Тюрк Телеком – 19-3, Каршияка – 16-6, Анадолу Эфес – 16-6, Бурсаспор – 13-9, – 10-11, Меркезефенди – 10-12, Галатасарай – 10-13, Бююкчекмедже – 10-12, Маниса – 9-13, Бахчешехир – 8-13, Петким Спор – 8-14, Тофаш – 8-14, Бешикташ – 7-14, Газиантеп – 7-15, Коньяспор – 6-16.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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