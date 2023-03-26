Аарон Гордон: «Йокич показывает уровень, превосходящий все, что я когда-либо видел»

Форвард « » высоко оценил атакующие навыки центрового команды .

«Никто не может остановить Джокера. Мне все равно, хоть игрока года в защите ставьте против него. Это не имеет значения. Если ты не фолишь на нем, ты его не остановишь. На нем нарушали правила, а он все равно набирал очки. Ненормальный.

Его работа ног, его чувство кольца, то, как он «читает» защиту и играет в зависимости от ее действий, это невероятно. Йокич показывает уровень, превосходящий все, что я когда-либо видел», – рассказал Гордон в интервью The Denver Post.

В текущем сезоне 2-кратный MVP набирает 24,9 очка, 11,8 подбора и 9,9 передачи, реализуя 63% бросков с игры и 39% из-за дуги.

«Если бы упала ядерная бомба, уцелели бы только тараканы и Дэвид Фэлк». Агент Майкла Джордана изменил спорт не меньше самого Джордана

Джейсон Кидд дважды выводил «Нетс» в финал, но не смог взять последний рубеж. История «Нетс» на границе тысячелетий