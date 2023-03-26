Аарон Гордон: «Йокич показывает уровень, превосходящий все, что я когда-либо видел»

Теги Денвер НБА Аарон Гордон Никола Йокич Баскетбол

Форвард «Денвера» Аарон Гордон высоко оценил атакующие навыки центрового команды Николы Йокича.

«Никто не может остановить Джокера. Мне все равно, хоть игрока года в защите ставьте против него. Это не имеет значения. Если ты не фолишь на нем, ты его не остановишь. На нем нарушали правила, а он все равно набирал очки. Ненормальный.

Его работа ног, его чувство кольца, то, как он «читает» защиту и играет в зависимости от ее действий, это невероятно. Йокич показывает уровень, превосходящий все, что я когда-либо видел», – рассказал Гордон в интервью The Denver Post.

В текущем сезоне 2-кратный MVP набирает 24,9 очка, 11,8 подбора и 9,9 передачи, реализуя 63% бросков с игры и 39% из-за дуги.

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1 комментарий

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Nightblackwolf
Не знаю ни одного игрока, которого постоянно так нахваливают тиммейты. Очень показушно и особенно это происходит в последние игры регулярки.
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