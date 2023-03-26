Леброн Джеймс вернется в строй в матче с «Чикаго»

Теги Леброн Джеймс Андерсон Варежао Лейкерс НБА Баскетбол

Лидер «Лейкерс» Леброн Джеймс вернется в строй в воскресном матче с «Чикаго», сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания.

38-летний Джеймс пропустил 13 матчей команды и не играл с 26 февраля из-за травмы сухожилия правой стопы.

Сообщается, что Леброн не выйдет в стартовой пятерке «озерников». Последний раз 4-кратный чемпион НБА начинал матч со скаймейки запасных 11 декабря 2007 года – в игре против «Индианы». Тогда басктеболист принял решение выйти на паркет вместе со своим партнером по команде Андерсоном Варежао, который только подписал продление на 3 года и 17 млн долларов, – чтобы «защитить» его от недовольства фанатов. «Это всего лишь на один раз – я не буду больше выходить со скамейки», – сказал Леброн в послематчевом интервью.

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6 комментариев

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RAMIK
чтоооооо????? И в такое время матч....сказка
+2
0
+2
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ты не прав
Интересно как сложится судьба Лал

Сейчас у них +1 с Леброном и -1 без него по победам

Вот хейтерам/фанбоям будет о чем поговорить через пару недель)
+1
0
+1
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Валерий Королёв
И что ж это? Чикаго вин?
0
-2
-2
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Мага2101
Дяденька возвращается
0
0
0
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xamer 9
Матч в удобное время для московского часового пояса.
Так еще и Леба может появится на площадке. Просто праздник для фанатов ЛАЛ
+3
0
+3
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Sanan1908
И выйдет со скамейке)) когда последний раз Леброн начинал игру в скамейке. Upd. Последний раз выходил в декабре 2007)) и всего лишь второй раз за 20 сезонов
+7
0
+7
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