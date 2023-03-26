Матиас Лессор: «Мы можем победить любую команду в Европе»

Центровой « » поделился эмоциями после домашней победы над (90:75).

«Отличный триумф над, вероятно, лучшей командой . Так что это было нашим заявлением. Когда мы играем дома, когда мы играем в свой баскетбол и сосредоточены, мы можем победить любую команду в Европе. Проделали отличную работу, поздравляю всю команду. Вот что я чувствую!» – поделился Лессор.

Баскетболист закончил встречу с 12 очками и 10 подборами. «Партизан» закрепился в зоне плей-офф и занимает 7 строчку с результатом 17-13.

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