Матиас Лессор: «Мы можем победить любую команду в Европе»

Теги Turkish Airlines EuroLeague Олимпиакос Партизан Матиас Лессор Баскетбол

Центровой «Партизана» Матиас Лессор поделился эмоциями после домашней победы над Олимпиакосом (90:75).

«Отличный триумф над, вероятно, лучшей командой Евролиги. Так что это было нашим заявлением. Когда мы играем дома, когда мы играем в свой баскетбол и сосредоточены, мы можем победить любую команду в Европе. Проделали отличную работу, поздравляю всю команду. Вот что я чувствую!» – поделился Лессор.

Баскетболист закончил встречу с 12 очками и 10 подборами. «Партизан» закрепился в зоне плей-офф и занимает 7 строчку с результатом 17-13.

Джейсон Кидд дважды выводил «Нетс» в финал, но не смог взять последний рубеж. История «Нетс» на границе тысячелетий

«Если бы упала ядерная бомба, уцелели бы только тараканы и Дэвид Фэлк». Агент Майкла Джордана изменил спорт не меньше самого Джордана

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий