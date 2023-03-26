Матиас Лессор: «Мы можем победить любую команду в Европе»
Центровой «Партизана» Матиас Лессор поделился эмоциями после домашней победы над Олимпиакосом (90:75).
«Отличный триумф над, вероятно, лучшей командой Евролиги. Так что это было нашим заявлением. Когда мы играем дома, когда мы играем в свой баскетбол и сосредоточены, мы можем победить любую команду в Европе. Проделали отличную работу, поздравляю всю команду. Вот что я чувствую!» – поделился Лессор.
Баскетболист закончил встречу с 12 очками и 10 подборами. «Партизан» закрепился в зоне плей-офф и занимает 7 строчку с результатом 17-13.
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