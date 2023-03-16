«Црвена Звезда» требует возбудить уголовное дело против Матиаса Лессора

Сербская «Црвена Звезда» инициировала возбуждение уголовного дела против форварда «Партизана» Матиаса Лессора после инцидента в матче Адриатической лиги.

«Црвена Звезда» считает своей обязанностью сообщить общественности, чтобы дезинформация не случилась вновь, что в четверг, 16 марта 2023 года, орагнизация официально подала заявление на возбуждение уголовного дела против Матиаса Лессорта за агрессивное поведение и избиение игрока нашей первой команды Филипа Петрусева.

Мы подробно расскажем о следующих шагах для информирования общественности. Мы хотим, чтобы вы видели, что как клуб, мы делаем все возможное, чтобы ограничить влияние тех, кто считает, что ему все дозволено. Среди них – гражданин Франции, временно играющий в Сербии», – говорится в заявлении организации.

После окончания встречи в рамках 21-го тура Адриатической лиги форвард «Партизана» Матиас Лессор дважды ударил кулаком по голове игрока «Црвена Звезда» Филипа Петрушева.

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