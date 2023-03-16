«Црвена Звезда» требует возбудить уголовное дело против Матиаса Лессора

Теги Партизан Црвена Звезда MTS Матиас Лессор Филип Петрушев Баскетбол

Сербская «Црвена Звезда» инициировала возбуждение уголовного дела против форварда «Партизана» Матиаса Лессора после инцидента в матче Адриатической лиги.

«Црвена Звезда» считает своей обязанностью сообщить общественности, чтобы дезинформация не случилась вновь, что в четверг, 16 марта 2023 года, орагнизация официально подала заявление на возбуждение уголовного дела против Матиаса Лессорта за агрессивное поведение и избиение игрока нашей первой команды Филипа Петрусева.

Мы подробно расскажем о следующих шагах для информирования общественности. Мы хотим, чтобы вы видели, что как клуб, мы делаем все возможное, чтобы ограничить влияние тех, кто считает, что ему все дозволено. Среди них – гражданин Франции, временно играющий в Сербии», – говорится в заявлении организации.

После окончания встречи в рамках 21-го тура Адриатической лиги форвард «Партизана» Матиас Лессор дважды ударил кулаком по голове игрока «Црвена Звезда» Филипа Петрушева.

Мэтт Дэймон и Бен Аффлек сняли кино о Сонни Ваккаро – человеке, который открыл Майкла Джордана и Кобе Брайанта

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Kikir
Смешно))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий