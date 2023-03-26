14 очков и 13 подборов Владислава Голдина помогли Флориде Атлантик обыграть Канзас Стэйт и впервые в истории выйти в «Финал четырех» NCAA

Теги видео NCAA университет Канзас Стэйт Баскетбол

Университет Флорида Атлантик одержал победу над Канзас Стэйт в тяжелейшем матче (79:76) и впервые в истории завоевал путевку в «Финал четырех» NCAA.

Одним из героев встречи стал российский центровой Владислав Голдин, который набрал 14 очков, сделал 13 подборов, 2 передачи и 2 блок-шота за 29 минут на площадке.

Лучшим в составе  Канзас Стэйт стал Маркиз Ноуэлл – 30 очков, 12 передач, 5 перехватов и 3 подбора.

У Флориды Атлантик также отличились Элайджа Мартин (17 очков) и Брайан Гринли (16). Соперником команды в «Финале четырех» станет победитель воскресеного матча Крейтон – Сан-Диего Стэйт.

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3 комментария

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Амен
Ответ Гол в девятину
Есть шанс в НБА пробиться, хотя бы летней лиги поиграть?
Для этого надо на драфт выставится сначала. Но вообще, очень вряд ли
+1
0
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Asanov
Ответ Гол в девятину
Есть шанс в НБА пробиться, хотя бы летней лиги поиграть?
Ну в летнюю точно попадет, а вот контракт с клубом - тут есть сомнения. Я бы скорее спрогнозировал приличную карьеру в европе
0
0
0
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Гол в девятину
Есть шанс в НБА пробиться, хотя бы летней лиги поиграть?
+12
-1
+11
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