14 очков и 13 подборов Владислава Голдина помогли Флориде Атлантик обыграть Канзас Стэйт и впервые в истории выйти в «Финал четырех» NCAA

Университет Флорида Атлантик одержал победу над Канзас Стэйт в тяжелейшем матче (79:76) и впервые в истории завоевал путевку в «Финал четырех» NCAA.

Одним из героев встречи стал российский центровой Владислав Голдин, который набрал 14 очков, сделал 13 подборов, 2 передачи и 2 блок-шота за 29 минут на площадке.

Лучшим в составе Канзас Стэйт стал Маркиз Ноуэлл – 30 очков, 12 передач, 5 перехватов и 3 подбора.

У Флориды Атлантик также отличились Элайджа Мартин (17 очков) и Брайан Гринли (16). Соперником команды в «Финале четырех» станет победитель воскресеного матча Крейтон – Сан-Диего Стэйт.

«Если зашел так далеко, то нужно уже идти до конца»: Андрей Саврасов намерен провести еще один сезон в NCAA