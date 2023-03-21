70-летний Рик Питино подписал 6-летний контракт с университетом Сент-Джонс

станет тренером баскетбольной команды университета святого Иоанна. Как сообщает ESPN, специалист подписал 6-летнее соглашение.

В этом году Рик Питино вывел университет Айоны в «Мартовское безумие», помог им победить в Metro Atlantic Athletic Conference и был признан тренером года в этой конференции. Подобное удавалось ему повторить в двух последних сезонах.

Питино будет представлен в качестве главного тренера Сент-Джонса во вторник.

Рику Питино – 70 лет. Он один из двух тренеров в истории NCAA (еще Джон Калипари), которые участвовали в «Финалах четырех» с тремя разными программами (Провиденс, Кентукки, Луисвилл). Всего он участвовал в семи «Финалах четырех».

На встрече с руководством университета Сент-Джонс Питино обещал, что его команда будет бороться за титул в конференции Big East и за звание лучшей команды Штатов. За свою историю Сент-Джонс лишь дважды играл в «Финалах четырех» и с 2002 года выходил в турнир NCAA лишь три раза.

Работа Питино с элитными программами прервалась в 2017 году, когда Луисвилл уволил тренера после расследования ФБР. После этого он возглавлял греческий «Панатинаикос» и сборную Греции и смог вернуться в лишь в 2020 году в качестве тренера Айоны.