Брук Лопес с большим отрывом лидирует по числу моментов, в которых защитник помешал бросающему игроку

Главный претендент на лучшего защищающегося сезона-2022/23 центровой «Милуоки» с большим отрывом лидирует по числу моментов, в которых он помешал бросающему игроку.

Подборка состоит из количества ситуаций, когда защищающийся игрок оказал сопротивление баскетболисту с мячом при броске.

1. Брук Лопес («Милуоки») – 1219

2. («Кливленд») – 803

3. («Бруклин») – 791

4. («Клипперс») – 772

5. («Юта») – 730

Примечательно, что разрыв между первым и вторым местом больше, чем между вторым и 49-м.

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