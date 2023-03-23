Брук Лопес с большим отрывом лидирует по числу моментов, в которых защитник помешал бросающему игроку
Главный претендент на лучшего защищающегося сезона-2022/23 центровой «Милуоки» Брук Лопес с большим отрывом лидирует по числу моментов, в которых он помешал бросающему игроку.
Подборка состоит из количества ситуаций, когда защищающийся игрок оказал сопротивление баскетболисту с мячом при броске.
1. Брук Лопес («Милуоки») – 1219
2. Эван Мобли («Кливленд») – 803
3. Ник Клэкстон («Бруклин») – 791
4. Ивица Зубац («Клипперс») – 772
5. Уокер Кесслер («Юта») – 730
Примечательно, что разрыв между первым и вторым местом больше, чем между вторым и 49-м.
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