Брук Лопес с большим отрывом лидирует по числу моментов, в которых защитник помешал бросающему игроку

Теги НБА Брук Лопес Ивица Зубац Ник Клэкстон Эван Мобли Уокер Кесслер Баскетбол

Главный претендент на лучшего защищающегося сезона-2022/23 центровой «Милуоки» Брук Лопес с большим отрывом лидирует по числу моментов, в которых он помешал бросающему игроку.

Подборка состоит из количества ситуаций, когда защищающийся игрок оказал сопротивление баскетболисту с мячом при броске.

1. Брук Лопес («Милуоки») – 1219

2. Эван Мобли («Кливленд») – 803

3. Ник Клэкстон («Бруклин») – 791

4. Ивица Зубац («Клипперс») – 772

5. Уокер Кесслер («Юта») – 730

Примечательно, что разрыв между первым и вторым местом больше, чем между вторым и 49-м.

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5 комментариев

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DeX
ну тут еще тактика защиты Милуоки сыграла роль, они стараются не дать кинуть трешку и гонят всех к кольцу под Брука
+1
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Killmeporch
Ответ Stephan Carrypenko
Этот же вопрос и Нокиа можно задать)
кстати да)
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Stephan Carrypenko
Ответ Killmeporch
просто топарь! как он перестроился это что-то! Сименс на такое интересное способен вообще?
Этот же вопрос и Нокиа можно задать)
+1
0
+1
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Killmeporch
просто топарь! как он перестроился это что-то! Сименс на такое интересное способен вообще?
+3
0
+3
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mqh9pzrxgf
Должен брать дипоя, других претендентов нет
+8
0
+8
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