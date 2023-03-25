Кендрик Перкинс: «Уровень игры Криса Пола снижается»

Теги Кендрик Перкинс Крис Пол Финикс НБА Стивен Эй Смит Баскетбол

Бывший игрок НБА, эксперт ESPN Кендрик Перкинс в разговоре с телеведущим Стивеном Эй Смитом выразил сомнения в разыгрывающем «Финикса» Крисе Поле.

Стивен Эй считает, что у «Санз» есть хорошие шансы выйти в финальную серию в этом сезоне.

«Вы видели игру Криса Пола в последних матчах? Шэй Гилджес-Александер набрал через него 40 очков. Потом Остин Ризв сделал 25+11. Когда я смотрю на Си Пи, то понимаю, что возраст сказывается. Не хочу проявить неуважение. Но уровень его игры снижается. У меня нет веры в него», – заявил Перкинс.

В мае Полу исполнится 38 лет. В нынешнем сезоне он набирает 13,7 очка, 4,3 подбора и 9,2 передачи в среднем за игру.

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6 комментариев

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Sweetener
Есть куда снижаться значит, оставаясь при этом одним из лучших разыгрывающих лиги, несмотря на возраст. А если уровень изначально был невысокий, то игрок НБА в этом возрасте уже бывший и уже "эксперт" со стажем
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xamer 9
Без комментариев к посылу новости, но никогда не понимал почему некоторые говорят, что кто-то через него набирал все свои очки. Раз уж вы эксперты и аналитики, потрудитесь реальные цифры привести - сколько было забито очков при сопротивлении или бездействии Пола.
+4
0
+4
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Can
Ответ Алексей Иванов
Кендрик Перкинс: «С каждым днем, каждый игрок НБА - стареет»
Э читкод!
0
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demx
Ответ Roman Boroveev
Уровень аналитики Кедрика как всегда, на одном уровне, гуано.
Стабильно донный эксперт Перк
+3
0
+3
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Roman Boroveev
Уровень аналитики Кедрика как всегда, на одном уровне, гуано.
+10
-2
+8
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Алексей Иванов
Кендрик Перкинс: «С каждым днем, каждый игрок НБА - стареет»
+10
-2
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