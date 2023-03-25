Бывший игрок , эксперт ESPN Кендрик Перкинс в разговоре с телеведущим выразил сомнения в разыгрывающем « » Крисе Поле.

Стивен Эй считает, что у «Санз» есть хорошие шансы выйти в финальную серию в этом сезоне.

«Вы видели игру в последних матчах? Шэй Гилджес-Александер набрал через него 40 очков. Потом Остин Ризв сделал 25+11. Когда я смотрю на Си Пи, то понимаю, что возраст сказывается. Не хочу проявить неуважение. Но уровень его игры снижается. У меня нет веры в него», – заявил Перкинс.

В мае Полу исполнится 38 лет. В нынешнем сезоне он набирает 13,7 очка, 4,3 подбора и 9,2 передачи в среднем за игру.

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