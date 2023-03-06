Монти Уильямс: «Ты не найдешь величие на пляже»

Теги Крис Пол Финикс НБА Монти Уильямс Баскетбол

Главный тренер «Финикса» Монти Уильямс верит, что разыгрывающий команды Крис Пол еще сможет найти свою игру.

37-летний Крис Пол набирает в среднем 13,4 очка и 9,0 передачи с 42,5% реализации бросков с игры (второй худший результат в карьере)

«Ты не найдешь величие на пляже. Ты найдешь необходимый рост в стрессе, и чем больше стресс, когда вы попадаете в такие моменты, тем сильнее прогресс. И Крис бывал в таких моментах. Я думаю, что он готов и хочет этого», – пояснил Монти.

Во время Финала НБА 2021-го года Док Риверс прислал главному тренеру «Финикса» сообщение: «Давление – это привелегия». После четвертой игры серии (2-2 в серии) Монти Уильямс впервые заявил, что «ты не найдешь величие на пляже». «Финикс» проиграл оставшиеся встречи Финала (2-4).

«Финикс» идет на 4 строчке в Западной конференции с результатом 36-29.

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3 комментария

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Против грусти
Получается, стоило Монти "впервые заявить" о местонахождении величия после 4-ой игрушки так началась дорога в другую сторону
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Tim Timson
Риверс с чего вообще такие сообщения слал?)) этот то рыболов просто оттягивает удовольствие. как когда хочешь пить сильно, и у тебя пиво дома и минералку в руках..))
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Pirikas
Не Монти адресовано, но фраза
«Ты не найдешь величие на рыбалке» тоже качественная
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