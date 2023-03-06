Монти Уильямс: «Ты не найдешь величие на пляже»

Главный тренер «Финикса» Монти Уильямс верит, что разыгрывающий команды еще сможет найти свою игру.

37-летний Крис Пол набирает в среднем 13,4 очка и 9,0 передачи с 42,5% реализации бросков с игры (второй худший результат в карьере)

«Ты не найдешь величие на пляже. Ты найдешь необходимый рост в стрессе, и чем больше стресс, когда вы попадаете в такие моменты, тем сильнее прогресс. И Крис бывал в таких моментах. Я думаю, что он готов и хочет этого», – пояснил Монти.

Во время Финала НБА 2021-го года Док Риверс прислал главному тренеру «Финикса» сообщение: «Давление – это привелегия». После четвертой игры серии (2-2 в серии) впервые заявил, что «ты не найдешь величие на пляже». «Финикс» проиграл оставшиеся встречи Финала (2-4).

« » идет на 4 строчке в Западной конференции с результатом 36-29.

Братья Боллы травмировались до конца сезона. Возможно, это не совпадение