Монти Уильямс оштрафован на 20 000 долларов за публичную критику судейства

Главный тренер « » был оштрафован на 20 000 долларов за публичную критику судейства, говорится в заявлении исполнительного вице-президента НБА Джо Дюмарса.

«Где вы видели, чтобы одна команда исполнила 46 штрафных за матч? Это неправильно. Мне все равно, как вы это нарежете. Это слишком часто с нами происходит. Нас тоже бьют, но на нас так не свистят фолы, мне это надоело.

46 штрафных против 20, притом что в нашей команде Девин Букер. Он исполнил 12 бросков с линии, а запасные не исполнили ни одного. Мне это надоело. Повторяю одно и то же, против кого бы мы ни играли», – сказал Уильямс и покинул пресс-конференцию.

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