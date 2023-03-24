Монти Уильямс оштрафован на 20 000 долларов за публичную критику судейства

Теги Финикс НБА Монти Уильямс Баскетбол

Главный тренер «Финикса» Монти Уильямс был оштрафован на 20 000 долларов за публичную критику судейства, говорится в заявлении исполнительного вице-президента НБА Джо Дюмарса.

«Где вы видели, чтобы одна команда исполнила 46 штрафных за матч? Это неправильно. Мне все равно, как вы это нарежете. Это слишком часто с нами происходит. Нас тоже бьют, но на нас так не свистят фолы, мне это надоело.

46 штрафных против 20, притом что в нашей команде Девин Букер. Он исполнил 12 бросков с линии, а запасные не исполнили ни одного. Мне это надоело. Повторяю одно и то же, против кого бы мы ни играли», – сказал Уильямс и покинул пресс-конференцию.

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3 комментария

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ArizonaCactus
Упреки в адрес работы судей стали приобретать массовый характер. Надеюсь лига хоть как-то отреагирует, кроме как собирать с игроков и тренеров штрафы. Судейский беспредел крепчает!
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pro~dj
На самом деле представьте себе насколько высокие зарплаты в НБА - 1,5 ляма рублей вжух! и нет их на счете.
2750000$ в год получаешь - в принципе можно позволить разочек штрафануться)
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Kemal Gul
А судей никто штрафовать не собирается? Им всё как с гуся вода, даже когда их ошибки напрямую влияют на результат матча. Даже в РПЛ показушно отправляют тренеров в первую лигу, а в НБА ничего, даже критиковать их нельзя
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