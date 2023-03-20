Инсайдер Крис Хэйнс: «Дэвису был дан выбор: сыграть против «Рокетс», либо против «Клипперс»

Теги Клипперс Лейкерс НБА Юта Энтони Дэвис Крис Хэйнс Баскетбол

Инсайдер Bleacher Report Крис Хэйнс заявил, что звездный форвард «Лейкерс» Энтони Дэвис принял решение помочь своей команде в самых важных матчах сезона вместо выездной игры с «Хьюстоном» (110:114).

«Я знаю, что ЭйДи получил много негатива за пропуск матча с «Рокетс» , учитывая ситуацию, в которой находится команда. Медицинские штабы команд имеют огромную власть сегодня. Есть множество примеров, когда игроков критикуют за распределение нагрузки, но врачи играют огромную роль в этих ситуациях.

Как мне сказали, Дэвису был дан выбор: сыграть против «Хьюстона», либо принять участие в последних сдвоенных матчах сезона – против «Юты» и «Клипперс».

Опять же, надеюсь, он не получит травму к тому моменту. Но если он будет здоров – Дэвис поможет команде в этих двух встречах, которые будут иметь гораздо большее значение в рамках регулярного чемпионата», – сказал инсайдер в подкасте «#thisleague UNCUT».

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4 комментария

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lecter666999
Какое отношение имеют матчи, у которых разница почти месяц по времени? Какой то дикий бред. Ну в случае Дэвиса, он любом случае забил на игру от слова совсем
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+1
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NeraZZ
Ответ Максималка Вандербилта
Не, ну если это правда, то вопросов тогда ноль. Любой адекватный олл-стар выбрал бы именно такой вариант: помочь команде в последних двух решающих встречах, да еще и в дерби!
Кажется это вброс от Ритч Пола в попытке хоть немного снизить уровень хейта
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Максималка Вандербилта
Не, ну если это правда, то вопросов тогда ноль. Любой адекватный олл-стар выбрал бы именно такой вариант: помочь команде в последних двух решающих встречах, да еще и в дерби!
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dionyc
а он решил отбывать номер баластом до конца сезона
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