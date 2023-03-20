Инсайдер Крис Хэйнс: «Дэвису был дан выбор: сыграть против «Рокетс», либо против «Клипперс»
Инсайдер Bleacher Report Крис Хэйнс заявил, что звездный форвард «Лейкерс» Энтони Дэвис принял решение помочь своей команде в самых важных матчах сезона вместо выездной игры с «Хьюстоном» (110:114).
«Я знаю, что ЭйДи получил много негатива за пропуск матча с «Рокетс» , учитывая ситуацию, в которой находится команда. Медицинские штабы команд имеют огромную власть сегодня. Есть множество примеров, когда игроков критикуют за распределение нагрузки, но врачи играют огромную роль в этих ситуациях.
Как мне сказали, Дэвису был дан выбор: сыграть против «Хьюстона», либо принять участие в последних сдвоенных матчах сезона – против «Юты» и «Клипперс».
Опять же, надеюсь, он не получит травму к тому моменту. Но если он будет здоров – Дэвис поможет команде в этих двух встречах, которые будут иметь гораздо большее значение в рамках регулярного чемпионата», – сказал инсайдер в подкасте «#thisleague UNCUT».
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