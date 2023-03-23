Дарвин Хэм – о 20 очках Дэвиса во второй половине: «Туповатый тренер просто дал установку чаще давать ему мяч»

Главный тренер «Лейкерс» ответил на вопрос, что в перерыве встречи с « » (122:111) оказало влияние на последующее выдающееся выступление звездного форварда команды .

«Туповатый тренер просто дал установку чаще давать ему мяч. Мы с ним поговорили в перерыве, я сказал, что «мы будем форсировать владения через тебя», просто будь агрессивен. Он так и сделал.

Дэвис был уверен в себе и не собирался останавливаться. Он – один из лучших бросающих со средней дистанции, более чем способен забрасывать 3-очковые. Просто сегодня ему должно было понравиться доминировать в трехсекундной зоне. Это тот ЭйДи, который нам нужен», – рассказал тренер в послематчевой пресс-конференции.

Дэвис набрал 20 очков во второй половине матча с «Cанз», реализовав 7 из 12 бросков с игры. « » замыкают плей-ин на Западе с результатом 36-37.

Уэстбрук разрушал «Лейкерс» изнутри. Теперь его взяли разрушать «Клипперс»?

«Если бы упала ядерная бомба, уцелели бы только тараканы и Дэвид Фэлк». Агент Майкла Джордана изменил спорт не меньше самого Джордана

Вуди Харрельсон – легенда баскетбола. Четыре фильма, дуэли с Бобом Ланиром и Профессором, два данка