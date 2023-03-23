Дарвин Хэм – о 20 очках Дэвиса во второй половине: «Туповатый тренер просто дал установку чаще давать ему мяч»

Теги Лейкерс Финикс НБА Энтони Дэвис Дарвин Хэм Баскетбол

Главный тренер «Лейкерс» Дарвин Хэм ответил на вопрос, что в перерыве встречи с «Финиксом» (122:111) оказало влияние на последующее выдающееся выступление звездного форварда команды Энтони Дэвиса.

«Туповатый тренер просто дал установку чаще давать ему мяч. Мы с ним поговорили в перерыве, я сказал, что «мы будем форсировать владения через тебя», просто будь агрессивен. Он так и сделал.

Дэвис был уверен в себе и не собирался останавливаться. Он – один из лучших бросающих со средней дистанции, более чем способен забрасывать 3-очковые. Просто сегодня ему должно было понравиться доминировать в трехсекундной зоне. Это тот ЭйДи, который нам нужен», – рассказал тренер в послематчевой пресс-конференции.

Дэвис набрал 20 очков во второй половине матча с «Cанз», реализовав 7 из 12 бросков с игры. «Лейкерс» замыкают плей-ин на Западе с результатом 36-37.

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7 комментариев

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Чудинов Дмитрий
Ответ Максималка Вандербилта
Дарвин сегодня победил, Дарвин - король! Еще можно было дать Дэвису с Хьюстоном сыграть и глядишь, было бы 37-36 и чистое 7-ое место !
Или не дать ему сыграть с Далласом, глядишь и не пропустили бы в концовке 6 очков от Клебера и тоже было бы 37-36 )))
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Александр Сметанин
Как бы теперь не прицепилось на годы "туповатый тренер"...
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Vagant
О, Хэм таки стал читать. Пока соцсети. Глядишь, до статистики дело дойдёт. Лиха беда начало.
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Topik94
Ответ Максималка Вандербилта
Дарвин сегодня победил, Дарвин - король! Еще можно было дать Дэвису с Хьюстоном сыграть и глядишь, было бы 37-36 и чистое 7-ое место !
Ну вот хочется так же сказать, но сколько раз Дэвис травмировался просто на ровном месте. А вдруг именно с Хьюстоном приземлился бы неудачно, вылетел бы и все как раз и говорили бы мол зачем Дэвису бэк ту бэк играть, надо было один матч дать ему отдохнуть и т.д... короче задним умом мы сильны, да
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Максималка Вандербилта
Ответ Mr.BadGuy
А Ривсу наверно сказал, будь собой, не пытайся подражать Карузо
в плане передач Ривз сыграл в соотношении передачи/потери: 11/2 . Феноменальный показатель!
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Максималка Вандербилта
Дарвин сегодня победил, Дарвин - король! Еще можно было дать Дэвису с Хьюстоном сыграть и глядишь, было бы 37-36 и чистое 7-ое место !
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Mr.BadGuy
А Ривсу наверно сказал, будь собой, не пытайся подражать Карузо
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