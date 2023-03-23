Маркос Найт стал игроком УНИКСа
УНИКС объявил о подписании контракта с разыгрывающим Маркосом Найтом (33 года, 191 см).
Соглашение с 33-летним американцем рассчитано до конца нынешнего сезона с опцией продления на следующий.
Найт начинал сезон-2022/23 в «Самаре». В составе дебютанта Единой лиги ВТБ защитник сыграл 31 матч, набирая в среднем 16,9 очка, 4,9 подбора, 4,5 передачи и 1,5 перехвата.
Ранее Найт выступал во Франции за «Виллербан» и «Монако».
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