Маркос Найт стал игроком УНИКСа

объявил о подписании контракта с разыгрывающим Маркосом Найтом (33 года, 191 см).

Соглашение с 33-летним американцем рассчитано до конца нынешнего сезона с опцией продления на следующий.

Найт начинал сезон-2022/23 в «Самаре». В составе дебютанта лиги ВТБ защитник сыграл 31 матч, набирая в среднем 16,9 очка, 4,9 подбора, 4,5 передачи и 1,5 перехвата.

Ранее Найт выступал во Франции за «Виллербан» и «Монако».

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