Маркос Найт стал игроком УНИКСа

Теги переходы УНИКС Единая лига ВТБ Самара Маркос Найт Баскетбол

УНИКС объявил о подписании контракта с разыгрывающим Маркосом Найтом (33 года, 191 см).

Соглашение с 33-летним американцем рассчитано до конца нынешнего сезона с опцией продления на следующий.

Найт начинал сезон-2022/23 в «Самаре». В составе дебютанта Единой лиги ВТБ защитник сыграл 31 матч, набирая в среднем 16,9 очка, 4,9 подбора, 4,5 передачи и 1,5 перехвата.

Ранее Найт выступал во Франции за «Виллербан» и «Монако».

Кубок России – топ! Заполненные трибуны на «Финале четырех» в Питере, шоу на Сибур Арене и новый чемпион

Материалы по теме

2 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
7gbvr8rj2c
Найт может заиграет. Есть опыт в НБА, в УНИКСЕ может 10-12 минут за матч поиграть
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
7gbvr8rj2c
Всё таки Самаре нечего делать в плей-офф
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий