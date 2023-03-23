 503 Backend fetch failed

Error 503 Backend fetch failed

Backend fetch failed

Guru Meditation:

XID: 39223479

Varnish cache server

Иван Лазарев перейдет в УНИКС

Теги УНИКС Единая лига ВТБ Иван Лазарев Самара Баскетбол

Центровой Иван Лазарев (32 года, 210 см) возвращается в УНИКС, сообщает Telegram-канал «Свободный агент».

В июле прошлого года баскетболист пополнил состав «Самары». В 20 встречах сезона-2022/23 Иван набирает в среднем 5,1 очка и 3,1 подбора.

В начале марта 2022 года Лазарев возобновил карьеру, присоединившись к МБА и сыграв несколько матчей в Суперлиге-1. Позже он перебрался в УНИКС и провел за казанский клуб шесть матчей в Единой лиге ВТБ, набирая в среднем 3 очка и 2,5 подбора.

Ранее Лазарев выступал также за «Зенит», ЦСКА и «Парму».

Сборная России тренируется, несмотря на бан от ФИБА. Зачем это нужно и что ждет команду дальше?

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Julius Nwosu
Второй пошёл. В прошлом году Автодор был поставщиком Казани, сейчас Самара. И да, зачем тогда брали Забелина, который даже на матчи не выходит, загадка...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий