Иван Лазарев перейдет в УНИКС

Центровой Иван Лазарев (32 года, 210 см) возвращается в УНИКС, сообщает Telegram-канал «Свободный агент».

В июле прошлого года баскетболист пополнил состав «Самары». В 20 встречах сезона-2022/23 Иван набирает в среднем 5,1 очка и 3,1 подбора.

В начале марта 2022 года Лазарев возобновил карьеру, присоединившись к МБА и сыграв несколько матчей в Суперлиге-1. Позже он перебрался в и провел за казанский клуб шесть матчей в лиге ВТБ, набирая в среднем 3 очка и 2,5 подбора.

Ранее Лазарев выступал также за «Зенит», ЦСКА и «Парму».

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