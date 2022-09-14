Грегг Попович поздравил «Лас-Вегас» Бекки Хэммон с лидерством в финале женской НБА

Главный тренер Грегг Попович посетил раздевалку «Лас-Вегаса», который возглавляет его бывшая ассистентка .

Хэммон проводит дебютный сезон на посту главного тренера. Она помогала Поповичу в «Сперс» с 2014 по 2022 год.

«Лас-Вегас» обыграла «Коннектикут» во втором домашнем матче финальной серии женской НБА (85:71, 2-0). Команда Хэммон может выиграть титул WNBA в следующей игре, которая пройдет на выезде.

«Вы здорово играли, когда я смотрел на вас по телевизору. Мне очень понравилось то, что вы исполняете и как вы боретесь физически. Честно вам говорю, вы играете в отличный баскетбол. Вопрос только в стабильности. Нужно продолжать. Самые приятные победы – на выезде. И вам это предстоит», – сказал Попович.

У Грегга Поповича 1336 побед в НБА – больше, чем у любого другого тренера в истории. Но самую первую победу ему не засчитали