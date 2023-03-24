Тобайас Харрис – после победы над «Чикаго»: «Это тот ритм, который нужно поймать всей команде перед плей-офф»

Форвард «Филадельфии» рассказал о своей роли в нападении после выездной победы над « » (116:91).

«Моя задача просто быть агрессивным. Это не значит, что нужно каждый раз искать возможность для броска. Нужно работать с тем, что предоставляет защита. Просто попытайтесь понять, как они играют.

Я уже знаю, что они делают и как ротируются в защите. Так что я находил легкие броски и передачи партнерам по команде.

Мы хорошо попадали и имели множество возможностей, которые с удовольствием использовали бы еще раз. Это тот ритм, который нужно поймать всей команде, когда время до плей-офф сокращается», – поделился Харрис.

« » идет третьей на Востоке с результатом 49-23. Впереди у команды самый сложный график в .

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