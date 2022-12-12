Стивен Джексон рассказал, как в 2010 году 47-летний Майкл Джордан обыграл на тренировке стартовую пятерку «Шарлотт»

Бывший игрок НБА Стивен Джексон рассказал, как в 2010 году владелец , которому на тот момент было 47 лет, во время тренировки присоединился к запасным игрокам команды и обыграл стартовую пятерку.

«Помню, как во время моего первого сезона за «Бобкэтс» однажды мы проиграли кому-то, Джордан вошел в раздевалку после матча, накричал на нас и сказал, что нам надо собраться.

На следующий день он пришел на тренировку, начал говорить о своих достижениях, потом вышел за вторую команду, и мы проиграли. Это был 2010 год. Он набрал пару очков, наговорил нам много гадостей, схватил мяч, забил сверху и ушел», – рассказал Джексон.

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