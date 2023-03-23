МБА представила мини-фильм о поездке команды на «Финал четырех»

Теги Кубок России видео Единая лига ВТБ МБА Баскетбол

Бронзовый медалист Кубка России-2022/23 МБА представила мини-фильм «Внутри МБА» о поездке команды на «Финал четырех».

«МБА ТВ показывает всё то, что обычно остаётся за рамками репортажей. Поездка мужской команды в Санкт-Петербург глазами нашего оператора, который прожил несколько дней бок о бок с бронзовыми призёрами Кубка России», – говорится в заявлении команды.

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