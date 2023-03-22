Сергей Торопов: «Знаем МБА уже очень хорошо, как и они нас»

Теги Зенит Единая лига ВТБ Сергей Торопов МБА Баскетбол

Форвард «Зенита» Сергей Торопов рассказал о настрое команды на матч Лиги ВТБ с МБА.

«Это будет уже седьмая игра с МБА за сезон! Знаем команду уже очень хорошо, как и они нас. Каждая игра была кость в кость, эта не будет исключением!

Едем побеждать, постараемся переключиться с Кубка России на Лигу ВТБ без раскачки! Тем более, нам с МБА встречаться в плей-офф!» – сказал Торопов.

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