Хавьер Паскуаль после победы над МБА: «В плей-офф будут совершенно другие матчи»
Главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль после уверенной победы над будущим соперником по 1/4 финала МБА (90:62) отметил, что в плей-офф будет совершенно другая игра.
«Со второй четверти владели инициативой и уверенно довели игру до победы.
Обе команды устали после «Финала четырех», и нам, и МБА есть над чем работать и что улучшать.
Уверен, что в плей-офф будут совершенно другие матчи — не нужно ориентироваться на сегодняшний результат, он не отображает реальность на сто процентов», – сказал Паскуаль.
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