Хавьер Паскуаль после победы над МБА: «В плей-офф будут совершенно другие матчи»

Главный тренер « » после уверенной победы над будущим соперником по 1/4 финала (90:62) отметил, что в плей-офф будет совершенно другая игра.

«Со второй четверти владели инициативой и уверенно довели игру до победы.

Обе команды устали после «Финала четырех», и нам, и МБА есть над чем работать и что улучшать.

Уверен, что в плей-офф будут совершенно другие матчи — не нужно ориентироваться на сегодняшний результат, он не отображает реальность на сто процентов», – сказал Паскуаль.

Джейсон Кидд дважды выводил «Нетс» в финал, но не смог взять последний рубеж. История «Нетс» на границе тысячелетий