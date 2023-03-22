Василий Карасев: «Предстоящий матч с «Зенитом» станет генеральной репетицией серии плей-офф»

Главный тренер МБА Василий Карасев поделился ожиданиями от матча Лиги ВТБ с « ».

«Я думаю, вряд ли мы с «Зенитом» уже сможем удивить друг друга чем-то - встречаемся в нынешнем сезоне регулярно. Впереди серия с петербуржцами в плей-офф, поэтому назовем предстоящий матч генеральной репетицией. Мы в первую очередь должны показать качественный баскетбол. Перед своими зрителями нужно биться вне зависимости от турнирных раскладов.

График последнее время напряженный, но будем искать внутренние резервы», – заявил Карасев.

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