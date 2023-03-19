Ларса Пиппен: «Мы со Скотти занимались сексом 4 раза в день на протяжении 23-х лет»

Теги Майкл Джордан НБА Скотти Пиппен Баскетбол

Ларса Пиппен, бывшая супруга легенды НБА Скотти Пиппена, в эфире телепередачи рассказала о своих романтических отношениях с баскетболистом.

«3 раза в неделю – это ничто. Мы со Скотти занимались сексом 4 раза в день на протяжении 23-х лет. Клянусь. Даже на выезде мы были неразлучны. Частные самолеты, я путешествовала с детьми», – рассказала Ларса.

В данный момент 48-летняя телезвезда встречается с Маркусом Джорданом. Недавно она заявила, что сменит свою фамилию в случае помолвки с сыном 6-кратного чемпиона НБА Майкла Джордана.

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20 комментариев

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Mamontilo
Ответ semavolley
Есть смазки
Не нужно есть смазки, пожалуйста
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Ал Б
Ларса, идеальное состояние 48 лет,
не бита, не крашена, зимой не эксплуатировалась, практически без пробега.
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Артур Хайбрахманов
Если она станет Ларсой Джордан, Скотти боюсь Кондратий хватит.
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semavolley
Ответ Ебздрогыч
Как не стерли себе там все!
Есть смазки
+2
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Chyngyz Orozaliev
ну тода, сын Джордана, целиком внее поместиться
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kaimussen
Ответ Геннадий Тимченко
Комментарий удален модератором
- Мой сосед говорит, что может пять раз за ночь.
- И вы говорите.
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Игорь Какосов
Интересно а на свадьбу Пипена позовут? А что он подарит?
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Andrejs Skripko
Новости которые мы заслужили
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pele_kan
от такой нагрузки и пиппен может отвалиться)
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Tim Timson
Паша Паша.. на спортсе видимо без этого и недели не продержаться.. а лучше 4 раза в день))
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VC#15
Дед на приеме у сексопатолога:
— Доктор, больше 3-х раз в неделю с женой не получается.
— Дед, а лет тебе сколько?
— 85.
— Дед, ну это же превосходно!
— Да? А мой сосед говорит, что с женой ежедневно, а ему 95!
— Ну так и вы говорите!
+11
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Jazzzz
А чего ушла-то?) Маркус по 5 раз в день что ли?)
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Ryan T.
Ответ milletmvp
Фу, зачем здесь это? Про все насадки великих игроков нужно новости делать?
"Фу" будешь говорить на ветке домохозяек в ФК.
Дуй туда короче!
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Леван Мкртчян
Абсолютно ненужная и неинтересная новость о 33 586 актах( с учетом высокосных лет) за 23 года
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Eugene Noia
Тег Майкла Джордана вряд ли хочет быть приплетённым к этой новости
+4
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Samsonov_24_4_11_15
Да ну нереально это. В один момент всё равно морально надоедает, не говорю о том, что нужно откуда силы и материал брать
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nbawade
Бурые сумчатые мышки?
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Свежий
23! Совпадение?! Не думаю!
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Геннадий Тимченко
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milletmvp
Фу, зачем здесь это?
Про все насадки великих игроков нужно новости делать?
+5
-4
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Ебздрогыч
Как не стерли себе там все!
+3
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