Ларса Пиппен: «Мы со Скотти занимались сексом 4 раза в день на протяжении 23-х лет»
Ларса Пиппен, бывшая супруга легенды НБА Скотти Пиппена, в эфире телепередачи рассказала о своих романтических отношениях с баскетболистом.
«3 раза в неделю – это ничто. Мы со Скотти занимались сексом 4 раза в день на протяжении 23-х лет. Клянусь. Даже на выезде мы были неразлучны. Частные самолеты, я путешествовала с детьми», – рассказала Ларса.
В данный момент 48-летняя телезвезда встречается с Маркусом Джорданом. Недавно она заявила, что сменит свою фамилию в случае помолвки с сыном 6-кратного чемпиона НБА Майкла Джордана.
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не бита, не крашена, зимой не эксплуатировалась, практически без пробега.
- И вы говорите.
— Доктор, больше 3-х раз в неделю с женой не получается.
— Дед, а лет тебе сколько?
— 85.
— Дед, ну это же превосходно!
— Да? А мой сосед говорит, что с женой ежедневно, а ему 95!
— Ну так и вы говорите!
Дуй туда короче!
Про все насадки великих игроков нужно новости делать?