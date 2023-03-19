Ларса Пиппен: «Мы со Скотти занимались сексом 4 раза в день на протяжении 23-х лет»

Ларса Пиппен, бывшая супруга легенды НБА Скотти Пиппена, в эфире телепередачи рассказала о своих романтических отношениях с баскетболистом.

«3 раза в неделю – это ничто. Мы со Скотти занимались сексом 4 раза в день на протяжении 23-х лет. Клянусь. Даже на выезде мы были неразлучны. Частные самолеты, я путешествовала с детьми», – рассказала Ларса.

В данный момент 48-летняя телезвезда встречается с Маркусом Джорданом. Недавно она заявила, что сменит свою фамилию в случае помолвки с сыном 6-кратного чемпиона НБА Майкла Джордана.

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