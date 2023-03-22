Премьер-лига. Женщины. «Нефтяник» примет «Енисей»
В среду, 22 марта, в рамках второго раунда регулярного чемпионата женской Премьер-лиги омский «Нефтяник» примет красноярский «Енисей».
Чемпионат России
Женщины
Премьер-лига
Турнир за 7-12 места
НЕФТЯНИК – Енисей
22 марта. 16.00
Положение команд: Ника – 19-13, Енисей – 17-14, Динамо Новосибирск – 11-21, Нефтяник – 8-23, Пересвет-ЮФУ – 6-26, Динамо Москва – 4-28.
Турнир за 1-6 места
Положение команд: УГМК – 32-0, Динамо Курск – 25-7, МБА – 24-8, Надежда – 17-14, Самара – 15-17, Спарта энд К – 12-19.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
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