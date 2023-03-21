Шакил О’Нил: «Я в порядке, не волнуйтесь»

4-кратный чемпион , ныне телеведущий TNT Шакил О’Нил успокоил поклонников, переживавших за его самочувствие после операции по замене тазобедренного сустава.

«Всем неравнодушным людям. Во-первых, позвольте мне начать со слов благодарности. Я в порядке. Просто нужно было сделать глютеопластику, также известную как замена тазобедренного сустава. Но да, я в порядке, не волнуйтесь», – написал Шак в соцсети.

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