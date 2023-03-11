Адвокаты утверждают, что Шакил О’Нил уклоняется от судебного разбирательства по делу об FTX, спрятавшись в своем доме

Теги происшествия Шакил О′Нил НБА Баскетбол

В ноябре прошлого года инвестор Эдвин Гаррисон подал коллективный иск, в котором фигурирует множество актеров и спортсменов, которые, как считается, поддерживали или участвовали в маркетинговых кампаниях обанкротившейся криптоплатформы FTX.

Юристы Гаррисона признались изданию Forbes, что им никак не удается вручить судебные документы бывшей звезде НБА Шакилу О’Нилу.

«Только один ответчик решил уклониться от вручения, чтобы затянуть разбирательство или попытаться избежать ответственности», – говорится в электронном письме адвокатов к ответчикам.

По словам адвокатов, в течение последнего месяца баскетболист прятался в своем доме, когда у его двери появлялись судебные курьеры с бумагами. Адвокаты также утверждают, что безуспешно пытались связаться с адвокатом О’Нила.

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5 комментариев

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Skeleton64
Под кроватью)
+1
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+1
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ellsbury
Так пусть ждет ордер, тогда в браслетах окажется в суде.
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Freddy Durst
чётко сделал ногу
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Nicolas Erfe
ну так он.....в домике))) все, ищите другого виновного
+3
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Consistency
Слона-то мы и не нашли!
+9
0
+9
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