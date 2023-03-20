Шакил О’Нил перенес операцию на бедре
4-кратный чемпион НБА Шакил О’Нил перенес операцию на бедре.
«Я всегда смотрю за вами. @TurnerSportsEJ и @Candace_Parker, (соведущие Шакила по NBA on TNT Эрни Джонсон и Кэндис Паркер – прим.) скучаю по вам», – написал О’Нил в социальной сети.
Ранее сообщалось, что в течение последнего месяца баскетболист прятался в своем доме от судебного разбирательства по делу банкротства криптобиржи FTX.
Уэстбрук разрушал «Лейкерс» изнутри. Теперь его взяли разрушать «Клипперс»?
Гонка за MVP. Три главных слова в мировом баскетболе – Эмбиид, Адетокумбо и Йокич
1 комментарий