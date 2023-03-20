4-кратный чемпион НБА Шакил О’Нил перенес операцию на бедре.

«Я всегда смотрю за вами. @TurnerSportsEJ и @Candace_Parker, (соведущие Шакила по NBA on TNT Эрни Джонсон и – прим.) скучаю по вам», – написал О’Нил в социальной сети.

Ранее сообщалось, что в течение последнего месяца баскетболист прятался в своем доме от судебного разбирательства по делу банкротства криптобиржи FTX.

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