Шакил О’Нил перенес операцию на бедре

Теги Шакил О′Нил НБА Кэндис Паркер Баскетбол

4-кратный чемпион НБА Шакил О’Нил перенес операцию на бедре.

«Я всегда смотрю за вами. @TurnerSportsEJ и @Candace_Parker, (соведущие Шакила по NBA on TNT Эрни Джонсон и Кэндис Паркер – прим.) скучаю по вам», – написал О’Нил в социальной сети.

Ранее сообщалось, что в течение последнего месяца баскетболист прятался в своем доме от судебного разбирательства по делу банкротства криптобиржи FTX.

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1 комментарий

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Марсель Объелся
А как он может скрываться в своем доме от правосудия, если 10 марта он вёл Inside the NBA в их студии?
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