НБА представила новые трофеи, которые будут вручаться победителям дивизионов

НБА представила шесть новых трофеев, которые будут вручаться победителям дивизионов после каждого сезона.

Каждый из трофеев назван в честь легенд НБА и первопроходцев лиги афроамериканского происхождения.

Трофеи имеют одинаковый дизайн, уникальным является лишь один сегмент, который окрашен в золотой цвет и представляет соответствующий дивизион НБА.

Трофей Атлантического дивизиона назван в честь Нэта Клифтона, трофей Центрального дивизиона в честь Уэйна Эмбри, трофей Юго-Восточного дивизиона в честь Эрла Ллойда, трофей Юго-Западного дивизиона в честь , трофей Северо-Западного дивизиона в честь Сэма Джонса, трофей Тихоокеанского дивизиона – в честь Чака Купера.

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