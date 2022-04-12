НБА представила новые трофеи, которые будут вручаться победителям дивизионов

Теги НБА фото Сэм Джонс Уиллис Рид Уэйн Эмбри Баскетбол

НБА представила шесть новых трофеев, которые будут вручаться победителям дивизионов после каждого сезона.

Каждый из трофеев назван в честь легенд НБА и первопроходцев лиги афроамериканского происхождения.

Трофеи имеют одинаковый дизайн, уникальным является лишь один сегмент, который окрашен в золотой цвет и представляет соответствующий дивизион НБА.

Трофей Атлантического дивизиона назван в честь Нэта Клифтона, трофей Центрального дивизиона в честь Уэйна Эмбри, трофей Юго-Восточного дивизиона в честь Эрла Ллойда, трофей Юго-Западного дивизиона в честь Уиллиса Рида, трофей Северо-Западного дивизиона в честь Сэма Джонса, трофей Тихоокеанского дивизиона – в честь Чака Купера.

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Сайт НБА

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