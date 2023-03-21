Майк Браун: «Де’Аарон Фокс только начинает раскрывать свой потенциал»

Теги Майк Браун Сакраменто НБА Де'Аарон Фокс Баскетбол

Главный тренер «Сакраменто» Майк Браун уверен, что разыгрывающий команды Де’Аарон Фокс еще не раскрыл весь свой потенциал.

«Самое невероятное – Фокс только начинает раскрывать свой потенциал. Уверяю вас, ему есть куда расти. Я был приятно удивлен тем, какой большой у него потенциал.

Он проявляет себя в нужное время. Он мог бы набирать по 40 очков за матч, но выбирает подходящее для этого время. Он учится быть лидером команды не только во время матчей, но и на тренировках и за пределами площадки», – сказал Браун.

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