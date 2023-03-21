Майк Браун: «Де’Аарон Фокс только начинает раскрывать свой потенциал»

Главный тренер « » уверен, что разыгрывающий команды Де’Аарон Фокс еще не раскрыл весь свой потенциал.

«Самое невероятное – Фокс только начинает раскрывать свой потенциал. Уверяю вас, ему есть куда расти. Я был приятно удивлен тем, какой большой у него потенциал.

Он проявляет себя в нужное время. Он мог бы набирать по 40 очков за матч, но выбирает подходящее для этого время. Он учится быть лидером команды не только во время матчей, но и на тренировках и за пределами площадки», – сказал Браун.

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