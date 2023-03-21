«Хочу большего для жены и для себя». Джош Харт надеется подписать долгосрочный контракт с «Никс»

Атакующий защитник «Нью- » надеется подписать этим летом долгосрочный контракт с «Никс».

«Хочу большего для жены и для себя. Надеюсь обрести дом там, где нас ценят, и где нам нравится жить. Нью-Йорк может стать таким местом. Хотелось бы, чтобы это был Нью-Йорк, и надеюсь, что клуб думает так же. Надеюсь, что следующий контракт станет самым крупным моим контрактом и позволит мне позаботиться о семье», – сказал Харт.

Показатели «Никс» после приобретения Харта – 12 побед и 4 поражения.

Харт и его школьная подруга Шэннон поженились в августе 2021 года. Сейчас Шэннон беременна двойней.

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