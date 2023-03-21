«Хочу большего для жены и для себя». Джош Харт надеется подписать долгосрочный контракт с «Никс»

Теги возможные переходы Нью-Йорк НБА Джош Харт Баскетбол

Атакующий защитник «Нью-Йорка» Джош Харт надеется подписать этим летом долгосрочный контракт с «Никс».

«Хочу большего для жены и для себя. Надеюсь обрести дом там, где нас ценят, и где нам нравится жить. Нью-Йорк может стать таким местом. Хотелось бы, чтобы это был Нью-Йорк, и надеюсь, что клуб думает так же. Надеюсь, что следующий контракт станет самым крупным моим контрактом и позволит мне позаботиться о семье», – сказал Харт.

Показатели «Никс» после приобретения Харта – 12 побед и 4 поражения.

Харт и его школьная подруга Шэннон поженились в августе 2021 года. Сейчас Шэннон беременна двойней.

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2 комментария

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scorp19
А чем нынешних 13 млн за сезон не хватит обеспечить жену и ребёнка ? Только за этот и следующий сезон у тебя будут 26 млн. Конечно, если их спускать на элитные тачки, виллы и прочую роскошную жизнь, то они могут и быстро уйти, но тогда не надо прикрываться тем что это якобы чтобы обеспечить жену и детей. А если это просто попытка надавить на жалость у руководства, то какой то тупой способ.
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Tim Timson
трудно сказать. всё таки он останется при Баррете на бенче. Фурнье и Роуз висят в платёжке, что делать с Топпином? хорошо ещё университетский кореш тут, но не думаю что 60/4 больше будет у этих скупердяев)
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