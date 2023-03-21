Еврокубок. «Гамбург» – «Тренто», «Будучность» сыграет с «Гран-Канарией»

Теги результаты Еврокубок Цедевита-Олимпия Гран-Канария Будучность Тренто Брешия Гамбург Баскетбол

Во вторник, 21 марта, в рамках регулярного чемпионата Еврокубка пройдут три матча.

Немецкий «Гамбург» примет итальянский «Тренто», черногорская «Будучность» сыграет с испанской «Гран-Канарией»

Еврокубок

Регулярный чемпионат

Группа А

Брешия Италия  –  Цедевита Олимпия Словения
Дата проведения
21 марта, 22.30, «PalaLeonessa»
Онлайн матча

Положение команд: Прометей Украина – 12-4, Ховентуд Испания – 11-5, Венеция Италия – 9-7, Ульм Германия – 9-7, Литкабелис Литва – 9-7, Бурк Франция – 8-8, Брешия Италия – 7-9, Бурсаспор Турция – 7-9, Клуж Румыния – 5-11, Цедевита-Олимпия Словения – 3-13.

Группа B

Гамбург Германия  –  Тренто Италия
Дата проведения
21 марта, 20.45, «edel-optics.de Arena»
Онлайн матча

Будучность Черногория  –  Гран-Канария Испания
Дата проведения
21 марта, 21.00, «Морача»
Онлайн матча

Положение команд: Гран-Канария Испания – 13-3, Тюрк Телеком Турция – 11-5, Хапоэль Тель-Авив Израиль – 11-5, Париж Франция – 10-6, Промитеас Греция – 10-6, Будучность Черногория – 9-7, Лондон Лайонс Великобритания – 7-9, Гамбург Германия – 5-11, Тренто Италия – 3-13, Шленск Польша – 1-15.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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