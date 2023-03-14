Еврокубок. «Тренто» – «Будучность», «Ховентуд» встретится с «Клужем» и другие матчи

Теги результаты Еврокубок Ховентуд Будучность Шленск Клуж Хапоэль Тель-Авив Тренто Париж Гамбург Баскетбол

Во вторник, 14 марта, в рамках регулярного чемпионата Еврокубка пройдут четыре матча.

Итальянский «Тренто» примет черногорскую «Будучность», испанский «Ховентуд» дома встретится с румынским «Клужем».

Еврокубок

Регулярный чемпионат

Группа А

Ховентуд Испания  –  Клуж Румыния
Дата проведения
14 марта, 22.15, «Palacio Mun. De Deportes De Badalona»
Онлайн матча

Положение команд: Прометей Украина – 11-4, Ховентуд Испания – 10-5, Ульм Германия – 8-7, Бурк Франция – 8-7, Венеция Италия – 8-7, Литкабелис Литва – 8-7, Брешия Италия – 7-8, Бурсаспор Турция – 7-8, Клуж Румыния – 5-10, Цедевита-Олимпия Словения – 3-12.

Группа B

Хапоэль Тель-Авив Израиль  –  Гамбург Германия
Дата проведения
14 марта, 21.00, «Drive in Arena»
Онлайн матча

Тренто Италия  –  Будучность Черногория
Дата проведения
14 марта, 22.00, «PalaTrento»
Онлайн матча

Париж Франция  –  Шленск Польша
Дата проведения
14 марта, 22.30, «Halle Georges-Carpentier»
Онлайн матча

Положение команд: Гран-Канария Испания – 12-3, Тюрк Телеком Турция – 11-4, Хапоэль Тель-Авив Израиль – 10-5, Париж Франция – 9-6, Промитеас Греция – 9-6, Будучность Черногория – 9-6, Лондон Лайонс Великобритания – 7-8, Гамбург Германия – 5-10, Тренто Италия – 2-13, Шленск Польша – 1-14.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Грандиозный (и очень смешной) скандал в Штатах: команда девочек победила в турнире мальчиков, но трофей им так и не вручили

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий