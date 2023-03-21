Диллон Брукс получил 18-й технический фол за сезон. Он подразнил скамейку «Далласа» после данка
Форвард «Мемфиса» Диллон Брукс получил технический фол в матче с «Далласом» (112:108) в понедельник.
Брукс подразнил скамейку «Далласа» после данка. Технический стал для Диллона 18-м в сезоне НБА, он лидирует в лиге по этому показателю.
Брукс по правилам НБА пропустил следующий матч в связи с автоматической дисквалификацией.
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