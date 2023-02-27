Крис Хэйнс: «Если ситуация с Роузом не разрешится, «Санз» придется переключиться на Уолла»

Теги возможные переходы Клипперс Финикс НБА Деррик Роуз Крис Хэйнс Баскетбол

Инсайдер НБА Крис Хэйнс выразил мнение, что «Финикс» может подписать контракт с Джоном Уоллом, который является свободным агентом.

«Им по-прежнему нужен еще один разыгрывающий. Если ситуация с Дерриком Роузом не разрешится, что, скорее всего, так и будет, им придется переключиться на других парней. Единственный защитник такого уровня с подходящими навыками обращения с мячом – это Джон Уолл. На данный момент мы мало что о нем слышим», – сказал Хэйнс.

В этом сезоне Уолл провел 34 матча за «Клипперс», набирая в среднем 11,4 очка и 5,2 передачи.

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3 комментария

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Roman Boroveev
Ответ lopek
Так санз же подписали Иша Вейнрайта, у них места нет в ростере, только если трейдить кого-то
Он был уже в ростере же? С.Ли не продлят.
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Владимир Мирошник
Ответ lopek
Так санз же подписали Иша Вейнрайта, у них места нет в ростере, только если трейдить кого-то
всегда можно кого-то отчислить
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
lopek
Так санз же подписали Иша Вейнрайта, у них места нет в ростере, только если трейдить кого-то
0
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0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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