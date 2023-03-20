Джа Морэнт может вернуться в четверг против «Хьюстона»

Звездный разыгрывающий « » может вернуться на площадку в домашней встрече с « » в четверг, сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания.

« провела свое расследование. Они пришли к нескольким выводам: пистолет не принадлежал Морэнту, и что он не демонстрировал его нигде, кроме видео в социальных сетях», – рассказал инсайдер в эфире FanDuel TV.

Ранее Морэнт был отстранен на 8 встреч за публичную демонстрацию оружия во время прямого эфира.

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