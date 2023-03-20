Джа Морэнт может вернуться в четверг против «Хьюстона»
Звездный разыгрывающий «Мемфиса» Джа Морэнт может вернуться на площадку в домашней встрече с «Хьюстоном» в четверг, сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания.
«НБА провела свое расследование. Они пришли к нескольким выводам: пистолет не принадлежал Морэнту, и что он не демонстрировал его нигде, кроме видео в социальных сетях», – рассказал инсайдер в эфире FanDuel TV.
Ранее Морэнт был отстранен на 8 встреч за публичную демонстрацию оружия во время прямого эфира.
Ненависть к судьям – самый необычный тренд сезона в НБА. Кто виноват: арбитры-самодуры или капризные игроки?
Уэстбрук разрушал «Лейкерс» изнутри. Теперь его взяли разрушать «Клипперс»?
4 комментария