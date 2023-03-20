Джа Морэнт может вернуться в четверг против «Хьюстона»

Теги Хьюстон Мемфис НБА Шэмс Чарания Джа Морэнт Баскетбол

Звездный разыгрывающий «Мемфиса» Джа Морэнт может вернуться на площадку в домашней встрече с «Хьюстоном» в четверг, сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания.

«НБА провела свое расследование. Они пришли к нескольким выводам: пистолет не принадлежал Морэнту, и что он не демонстрировал его нигде, кроме видео в социальных сетях», – рассказал инсайдер в эфире FanDuel TV.

Ранее Морэнт был отстранен на 8 встреч за публичную демонстрацию оружия во время прямого эфира.

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4 комментария

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FeSh
Ответ j.k.
Не играют они с Хьюстоном в четверг. В среду - да, в пятницу - да...ну и новость
Разница во времени тебе о чем-нибудь говорит?
+1
0
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терминатор киборгов
тут должна быть картинка "Не грози Южному Мемфису, попивая сок у себя в Калифорнии"
0
0
0
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j.k.
Не играют они с Хьюстоном в четверг. В среду - да, в пятницу - да...ну и новость
0
-1
-1
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Tim Timson
придет на игру с папой мамой и водяным пистолетом)
+1
0
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