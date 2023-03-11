Член Зала славы считает, что не все из современных игроков заслуживают свое место в лиге.

«Некоторые из игроков находятся в НБА только благодаря личным отношениям и связям. Эти парни должны благодарить Господа каждый день. Им сильно повезло», – заявил Макгрэйди.

Ранее 4-кратный MVP лиги заявил, что его сын 18-летний Бронни точно лучше некоторых из действующих игроков.

Еще один легендарный экс-игрок ’Нил согласился с этой позицией: «В этой лиге есть множество бездельников, просто ворующих деньги».

Лука Дончич славится попаданиями на последних секундах. Только это иллюзия: в концовках его полезность почти всегда падает