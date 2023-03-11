Трэйси Макгрэйди: «Некоторые из игроков находятся в НБА только благодаря личным отношениям и связям»
Член Зала славы Трэйси Макгрэйди считает, что не все из современных игроков НБА заслуживают свое место в лиге.
«Некоторые из игроков находятся в НБА только благодаря личным отношениям и связям. Эти парни должны благодарить Господа каждый день. Им сильно повезло», – заявил Макгрэйди.
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