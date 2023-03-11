Трэйси Макгрэйди: «Некоторые из игроков находятся в НБА только благодаря личным отношениям и связям»

Теги Леброн Джеймс Трэйси Макгрэйди Шакил О′Нил НБА Баскетбол

Член Зала славы Трэйси Макгрэйди считает, что не все из современных игроков НБА заслуживают свое место в лиге.

«Некоторые из игроков находятся в НБА только благодаря личным отношениям и связям. Эти парни должны благодарить Господа каждый день. Им сильно повезло», – заявил Макгрэйди.

Ранее 4-кратный MVP лиги Леброн Джеймс заявил, что его сын 18-летний Бронни точно лучше некоторых из действующих игроков. 

Еще один легендарный экс-игрок Шакил О’Нил согласился с этой позицией: «В этой лиге есть множество бездельников, просто ворующих деньги».

Лука Дончич славится попаданиями на последних секундах. Только это иллюзия: в концовках его полезность почти всегда падает

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4 комментария

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RAMIK
Ответ Дэннис Молинарев
И ни одного конкретного имени не назвали…
Хаслем например. Да его уважают, но блин он уже года 3 как не игрок уровня НБА. Чем условный Казинс хуже? Братья Янниса. Или вспомним времена Кливленда, когда ЛеБрон перед ПО подписывал своих друзей, которые нигде не играли в течении сезона. Разумеется речь идет о 13-15 игроках ростера,но тем не менее там тоже хорошие деньги.
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MrFrost
я об этом давно писал. В лиге процветает своего рода протекционизм и блат. Достаточно быть "хорошим" парнем. А отличным игрокам по типу Маркканена и много ещё кого легко испортят начало карьеры, только потому что ты не вписываешься или просто не нравишься, а дальше все как стадо тебя серьёзно не воспринимают. Но кому-то везёт вырваться, а кому-то нет.
+3
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Sonder
Ответ Дэннис Молинарев
И ни одного конкретного имени не назвали…
как ты себе это представляешь? Сказать, что Джаретту Калверу место в Единой лиге ВТБ?
Просто разрушить карьеру одним предложением
+6
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Дэннис Молинарев
И ни одного конкретного имени не назвали…
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