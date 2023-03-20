«Сперс» отыгрались с «-24» в матче с «Хоукс». В предыдущей встрече техасцы упустили «+29»
«Сан-Антонио» в воскресенье совершил крупное возвращение в матче с «Атлантой», отыгравшись с «-24» и победив со счетом 126:118.
Этот «камбек» стал вторым для «Сперс» во вторых половинах под руководством Грегга Поповича. Для тренера это также повторение 2-го результата за 27 сезонов карьеры в НБА.
Примечательно, что в предыдущей встрече с «Мемфисом» техасцы проиграли, упустив «+29». Это рекордное возвращение в сезоне-22/23.
«Два таких разных матча на одной неделе. Команда старалась и навязала сопернику жесткую борьбу. Кажется, они набрали всего 35 очков во второй половине. Когда показываешь такую игру, обычно стоит ждать хороших вещей», – заявил Попович.
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