Клэй Томпсон: «Когда Диллон Брукс завершит карьеру, никто никогда о нем не вспомнит»

Теги Голден Стэйт Мемфис НБА Клэй Томпсон Диллон Брукс Баскетбол

Атакующий защитник «Голден Стэйт» Клэй Томпсон высказался о форварде «Мемфиса» Диллоне Бруксе.

«Мне плевать на Диллона Брукса.

Когда он завершит карьеру, не думаю, что кто-то когда-либо вспомнит о Диллоне Бруксе. Уверяю вас. Сейчас он наслаждается каждой секундой, но подождите 10 лет», – сказал Томпсон.

В субботе «Гризлис» нанесли «Уорриорз» 11-е гостевое поражение подряд.

«Голден Стэйт» проводит отвратный сезон. Все еще верите в сердце чемпионов?

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15 комментариев

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Cash_flow
Ответ Антон Никитин
Дело не в этом. Брукс просто накинул, сказал, мол, так и так, ГСВ не люблю, Грина тоже. А Клэй тут разнылся, с аргументом категории "сперва добейся". Когда человек использует его, это значит, что он проиграл. только и всего
Ничего это не значит) Брукс просто накинул, Клэй просто ответил. Вполне нормальный ответ в духе этого противостояния.
И почему бы, собственно, Томпсону и не использовать аргумент "сперва добейся"? Уверен, что в НБА этот аргумент имеет большую популярность.

Особенно, если объективно сопоставить масштабы Дилона, прости боже, Брукса и династии Мемфис Гриззлис с GSW. Клэй и ГС действующие чемпионы НБА и на пути к титулу они победили как раз династию из Мемфиса.

И там, кстати, в соседней новости Брукс уже сказал, что всё это, мол, дружеский трэшток. Но как же тут упустить возможность обвинить кого-нибудь в нытье))
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Антон Никитин
Ответ Cash_flow
Брукс: "Мне не нравится Дреймонд, мне не нравится Голден Стэйт" и всё в таком духе. Вердикт комментаторов спортса - "Брукс лютый". Томпсон в ответ: "Мне плевать на Брукса". Вердикт комментаторов спортса: "Чемпион начал ныть". Я тут вижу трэшток в ответ на трэшток. Что, собственно, и делает это противостояние самым огненным в НБА сейчас. Почему же тебе захотелось увидеть в этом ответе Клэя нытьё? Могу, кстати, угадать. Вероятно, потому что ГС безбожно сливаются в гостях, Клэй провалил последние матчи, а Гриззлис победили Уорриорз в последних двух играх? Именно это и делает Брукса "лютым", а Клэя "нытиком", не так ли? Комментаторы спортса всегда держат нос по ветру и несколько пар сменной обуви в зависимости от последних результатов
Дело не в этом. Брукс просто накинул, сказал, мол, так и так, ГСВ не люблю, Грина тоже. А Клэй тут разнылся, с аргументом категории "сперва добейся". Когда человек использует его, это значит, что он проиграл. только и всего
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quznez
Ответ Cash_flow
Зря Клэй это сказал, конечно. Сейчас комментаторы укажут этому ноунейму его место в иерархии баскетбола НБА
обожаю Клэя, Хоф, защитник, все дела.
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Cash_flow
Ответ quznez
играй ты в другом месте и тебя бы не вспомнили. вознёсся пацанчик.
Зря Клэй это сказал, конечно. Сейчас комментаторы укажут этому ноунейму его место в иерархии баскетбола НБА
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Cash_flow
Ответ Антон Никитин
Знатно у Клэя пригорело. Брукс лютый, сделать так, чтоб чемпион начал ныть, как комментатор на спортсе, это надо уметь
Брукс: "Мне не нравится Дреймонд, мне не нравится Голден Стэйт" и всё в таком духе. Вердикт комментаторов спортса - "Брукс лютый".
Томпсон в ответ: "Мне плевать на Брукса".
Вердикт комментаторов спортса: "Чемпион начал ныть".

Я тут вижу трэшток в ответ на трэшток. Что, собственно, и делает это противостояние самым огненным в НБА сейчас. Почему же тебе захотелось увидеть в этом ответе Клэя нытьё?

Могу, кстати, угадать. Вероятно, потому что ГС безбожно сливаются в гостях, Клэй провалил последние матчи, а Гриззлис победили Уорриорз в последних двух играх? Именно это и делает Брукса "лютым", а Клэя "нытиком", не так ли? Комментаторы спортса всегда держат нос по ветру и несколько пар сменной обуви в зависимости от последних результатов
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quznez
играй ты в другом месте и тебя бы не вспомнили. вознёсся пацанчик.
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Александр 74
Клэй, хватит болтать, лучше играй, а то войдешь в историю как четвертая звезда чемпионской команды.
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Jazzzz
А вдруг он 7 гаек еще возьмет, как Роберт Орри)
Клэй выставил себя липкой вульвой
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alexLA
Странное поведение Клэя, вроде бы должен играть по кайфу и радоваться, и есть чему- выиграл четвертую гайку, те страшные травмы позади. А он так остро реагирует, удивительно. Но серию Мемфис - Гс я бы посмотрел))
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Sonder
Ответ Nightyork97
Ой, ой, ой. А что случилось? У вас 30 лузов в гостях, а про Брукса никто не вспомнит. Пока их игра моя любимая комедия в этом сезоне. Об этом будут помнить многие. Брукс тактично уничтожает мост в этом сезоне, сначала попал Грин под раздачу, теперь Томпсон. Там на очереди Карри
карри не попадет. нельзя спровоцировать стену

томпсон с грином просто ментально слабее, моська лает, а эти отвечают
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Nightyork97
Ответ Антон Никитин
Знатно у Клэя пригорело. Брукс лютый, сделать так, чтоб чемпион начал ныть, как комментатор на спортсе, это надо уметь
https://www.youtube.com/watch?v=v9CFkbt4Mjw Ему достается в этом сезоне
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Nightyork97
Ой, ой, ой. А что случилось? У вас 30 лузов в гостях, а про Брукса никто не вспомнит. Пока их игра моя любимая комедия в этом сезоне. Об этом будут помнить многие. Брукс тактично уничтожает мост в этом сезоне, сначала попал Грин под раздачу, теперь Томпсон. Там на очереди Карри
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Мурзин Ринат
Ответ Антон Никитин
Знатно у Клэя пригорело. Брукс лютый, сделать так, чтоб чемпион начал ныть, как комментатор на спортсе, это надо уметь
Он еще Букеру тоже говорил про гайки, так что вывести его в этом сезоне легче простого)) ждем в плей-офф серию Мемфис-Гсв, неважно кто выиграет , просто интересно будет посмотреть)
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Иван Бойченко
какой убогий
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Антон Никитин
Знатно у Клэя пригорело. Брукс лютый, сделать так, чтоб чемпион начал ныть, как комментатор на спортсе, это надо уметь
+29
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