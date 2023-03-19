Клэй Томпсон: «Когда Диллон Брукс завершит карьеру, никто никогда о нем не вспомнит»
Атакующий защитник «Голден Стэйт» Клэй Томпсон высказался о форварде «Мемфиса» Диллоне Бруксе.
«Мне плевать на Диллона Брукса.
Когда он завершит карьеру, не думаю, что кто-то когда-либо вспомнит о Диллоне Бруксе. Уверяю вас. Сейчас он наслаждается каждой секундой, но подождите 10 лет», – сказал Томпсон.
В субботе «Гризлис» нанесли «Уорриорз» 11-е гостевое поражение подряд.
«Голден Стэйт» проводит отвратный сезон. Все еще верите в сердце чемпионов?
И почему бы, собственно, Томпсону и не использовать аргумент "сперва добейся"? Уверен, что в НБА этот аргумент имеет большую популярность.
Особенно, если объективно сопоставить масштабы Дилона, прости боже, Брукса и династии Мемфис Гриззлис с GSW. Клэй и ГС действующие чемпионы НБА и на пути к титулу они победили как раз династию из Мемфиса.
И там, кстати, в соседней новости Брукс уже сказал, что всё это, мол, дружеский трэшток. Но как же тут упустить возможность обвинить кого-нибудь в нытье))
Томпсон в ответ: "Мне плевать на Брукса".
Вердикт комментаторов спортса: "Чемпион начал ныть".
Я тут вижу трэшток в ответ на трэшток. Что, собственно, и делает это противостояние самым огненным в НБА сейчас. Почему же тебе захотелось увидеть в этом ответе Клэя нытьё?
Могу, кстати, угадать. Вероятно, потому что ГС безбожно сливаются в гостях, Клэй провалил последние матчи, а Гриззлис победили Уорриорз в последних двух играх? Именно это и делает Брукса "лютым", а Клэя "нытиком", не так ли? Комментаторы спортса всегда держат нос по ветру и несколько пар сменной обуви в зависимости от последних результатов
Клэй выставил себя липкой вульвой
томпсон с грином просто ментально слабее, моська лает, а эти отвечают