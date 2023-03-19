Клэй Томпсон: «Когда Диллон Брукс завершит карьеру, никто никогда о нем не вспомнит»

Атакующий защитник «Голден Стэйт» высказался о форварде « » Диллоне Бруксе.

«Мне плевать на .

Когда он завершит карьеру, не думаю, что кто-то когда-либо вспомнит о Диллоне Бруксе. Уверяю вас. Сейчас он наслаждается каждой секундой, но подождите 10 лет», – сказал Томпсон.

В субботе «Гризлис» нанесли «Уорриорз» 11-е гостевое поражение подряд.

«Голден Стэйт» проводит отвратный сезон. Все еще верите в сердце чемпионов?