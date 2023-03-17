Диллон Брукс оштрафован на 35 000 долларов за толчок оператора
Защитник «Мемфиса» Диллон Брукс был оштрафован за умышленный толчок оператора.
«Диллон Брукс был оштрафован на 35 000 долларов за неспортивное поведение – толчок оператора у боковой линии после попытки достать уходящий мяч», – говорится в заявлении исполнительного вице-президента НБА Джо Дюмарса.
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