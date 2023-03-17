Диллон Брукс оштрафован на 35 000 долларов за толчок оператора

Защитник « » Диллон Брукс был оштрафован за умышленный толчок оператора.

« был оштрафован на 35 000 долларов за неспортивное поведение – толчок оператора у боковой линии после попытки достать уходящий мяч», – говорится в заявлении исполнительного вице-президента НБА Джо Дюмарса.

Кармело Энтони устарел еще до завершения карьеры. Но в свое время он был чудо как хорош

Дюрэнт против Кайри, ГСВ против «Мемфиса» – в плей-офф НБА уже сразу светят убойные пары соперников