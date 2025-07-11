«Миннесота» будет проводить аукционы во время матча на места ближе к площадке от ушедших зрителей
Владельцы «Тимбервулвз» рассказали о нововведении.
Во время домашних матчей команды можно будет выкупать места преждевременно покинувших стадион зрителей, чтобы оказаться ближе к игровой площадке.
Процесс будет организован в виде аукциона, как обрисовали идею новые владельцы команды.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети журналиста Дэвида Олдриджа
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