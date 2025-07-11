«Миннесота» будет проводить аукционы во время матча на места ближе к площадке от ушедших зрителей

Владельцы «Тимбервулвз» рассказали о нововведении.

Во время домашних матчей команды можно будет выкупать места преждевременно покинувших стадион зрителей, чтобы оказаться ближе к игровой площадке.

Процесс будет организован в виде аукциона, как обрисовали идею новые владельцы команды.